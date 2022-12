Imker mit neuer Führung

Korb. Auf der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Bauland in Korb standen Neuwahlen an. Primär ging es auch um die Nachfolge der im Herbst verstorbenen Vorsitzende Silke Baumann, Ihr wurde in einer Gedenkminute von der Versammlung gedacht.

In seinem Bericht ließ der kommissarische Vorsitzende Ulrich Oldenburg das Vereinsjahr mit all seinen Höhen und Tiefen Revue passieren. Höhepunkt war zweifelsohne das nach zweijähriger Zwangspause durchgeführte Imkerfest am Bienenstand des Vereins in Osterburken. Im Frühjahr war der Verein mit einer Delegation beim Badischen Imkertag in Müllheim vertreten, und wusste davon in einer Monatsversammlung zu berichten. Eine Kräuterwanderung sowie ein Vortrag mit Helmut Fesseler über Teilen und Behandeln fand unter der Federführung des Kreisvorsitzenden Klaus Müller im GTO statt.

Dem Bericht des Schriftführers Paul Harlacher, der das Jahr passieren ließ, folgte der Bericht von Joachim Brümmer, dem Kassier. Der von Steffan Kummer und Alexander Andres geprüfte Bericht wies einen soliden Kassenstand aus. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Unter der Leitung von Thomas Kern, der auch Grußworte seines Imkervereins in Buchen übermittelte, fanden die Wahlen statt. Vorsitzender wurde Ulrich Oldenburg, sein Stellvertreter wird weiterhin Roland Müller sein. Für den ausscheidenden Paul Harlacher wurde Andrea Zöller zur neuen Schriftführerin gewählt.

Als Beisitzer fungieren Werner Nies, Paul Harlacher, Klaus Lauer und Robert Keller, der zudem die vereinseigenen Völker betreut.

Nach den Berichten aus dem Badischen Imkerverband und der Bienen AG des GTO durch K. Müller und A. Brümmer schloss der Vorsitzende die Versammlung.