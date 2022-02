Im Fahrsport gab es nur wenige Aktivitäten

Schlierstadt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten sich auch bei den Aktivitäten des Automobilclubs „AC Odenwaldring Buchen im ADAC“ stark bemerkbar. Und so lagen die Unternehmungen mehr im kameradschaftlichen als im fahrerischen Bereich.

Umso zügiger gestaltete sich die Jahreshauptversammlung im „Badischen Hof“ in Schlierstadt, zu der Vorsitzender Christoph Genieser sowohl die Mitglieder des Vorstands als auch Rechtsbeistand und Syndikus Rainer Müller sowie einige Mitglieder begrüßen konnte. Rückblickend erinnerte Genieser an die Inhalte der drei Vorstandssitzungen, an den Fahrradausflug im Mai und die Wanderung im Juli.

Nach dem kurzen Bericht von Geschäftsführer Ralf Kroll erinnerte Sportleiter und Kartwart Gerhard Moldaschl an die wenigen Aktivitäten im Fahrsport. So konnte lediglich Ralf Kroll an „nur“ drei Rennläufen teilnehmen, dies aber mit sehr gutem Erfolg. Er absolvierte in Oschersleben zwei Rundstreckenrennen mit einem ersten und zweiten Platz. In Oberhallau in der Schweiz musste er in einem Bergrennen wegen eines technischen Defekts aufgeben. Mit einem Klassensieg und als Zweiter in der Startergruppe schloss er das Bergrennen in Agatha/Österreich ab.

Über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete Schatzmeisterin und Tourenleiterin Renate Ihrig, der Rainer Müller und Kim Angstmann eine stets korrekte Buch- und Kassenführung sowie dem Vorstand eine zukunftsweisende Vereinsarbeit bescheinigten.

Da turnusgemäß alle zwei Jahre ein Teil des Vorstands neu gewählt werden muss, brachten die Wahlen unter der Leitung von Rainer Müller folgendes einstimmiges Ergebnis: stellvertretender Vorsitzender Hans-Joachim Greulich, Schatzmeisterin und Tourenleiterin Renate Ihrig, Schriftführerin Gabriele Genieser, Beisitzer Karl-Heinz Ihrig und Reinhard Weigel, Kassenprüfer Rainer Müller und Kim Angstmann (Stellvertreterinnen: F. Moldaschl und F. Angstmann). Für die Online-Hauptversammlung in Karlsruhe nominiert wurden Vorsitzender Christoph Genieser mit seinem Stellvertreter Ralf Kroll.

Abschließend gab der Vorsitzende Termine bekannt. So finden im VHS-Seminarraum in Buchen im April ein EDV-Kurs für Mitglieder, eine Werks- und Museumsführung bei Porsche in Zuffenhausen und ein Indoor-Kartlauf in Bad Mergentheim statt. Weiter geplant für Mai ein Fahrrad/Motorradausflug und im Juli ein Outdoor-Kartlauf, das Sommerfest und ein Clubslalom. Ein Pannenkurs in Theorie und Praxis ist für September vorgesehen, im November will man den ADAC-SX-Cup-Supercross in der Stuttgarter Schleyer Halle besuchen. Den Jahresabschluss bildet die Abschlussfeier mit Sportlerehrung. L.M.

