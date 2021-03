Adelsheim. Die Grundschule ist wieder für Schüler geöffnet – ein Grund mehr, nach der langen Pause vom Präsenzunterricht noch einmal auf die Wichtigkeit der AHA-Regeln im Schulalltag hinzuweisen. Zusammen mit Hygienetrainerin Sonja Pfeiffer des DRK-Kreisverbandes Buchen und dem „Schweinchen Lissy“ gestaltete Grundschulklassenlehrerin Sigi Albrecht einen Vormittag zum Thema Hygiene in den zweiten und dritten Klassen.

Erste Schule im Kreis

Damit ist die Martin-von-Adelsheim-Schule, die seit vielen Jahren durch die Juniorhelfer- und Schulsanitätsdienst-AG mit dem DRK-Kreisverband Buchen kooperiert, die erste Schule im Altkreis Buchen, an der das Projekt „Hygieneschulung für Grundschüler“ in der vergangenen Woche durchgeführt wurde.

Eine „Zaubercreme“ zeigte den Kindern, ob sie ihre Hände gründlich gewaschen haben. © Martin-von-Adelsheim-Schule

Die Hauptfigur, das Schweinchen Lissy, musste niesen. Es schleuderte viele kleine Tröpfchen durch die Luft im Klassenzimmer, weil es vergessen hatte, in die Ellenbeuge zu niesen. Mit diesem anschaulichen Auftakt begann die Hygieneschulung und viele Fragen kamen auf. Was heißt Tröpfcheninfektion? Wie schnell sind die Viren denn eigentlich unterwegs? Wie weit werden sie geschleudert? Was hat Lissy falsch gemacht? Was wäre richtig gewesen? Wie kann ich meine Körperpolizei unterstützen? Wie wasche ich mir die Hände richtig? Welchen Abstand sollte ich denn mindestens einhalten?

Es war zu spüren, wie motiviert die Schüler dabei sind, all diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Sie durften mitmachen, Geschwindigkeiten schätzen, erzählen, was sie schon über die Körperpolizei, gesunde Ernährung, richtiges Händewaschen und alles rund um das Thema Hygiene wissen. Durch ständiges Wiederholen und die spielerische Art, prägen sich viele Verhaltensweisen so in den Köpfen der Kinder dauerhaft ein.

Selbstversuch

Ein kleiner Versuch wurde aufgebaut. In eine Schale mit Wasser wurde Pfeffer aus der Pfeffermühle gestreut. Ein mutiges Kind ging mit dem Finger in die Schale. „Iiih, der Pfeffer bleibt am Finger hängen.“ Es durfte die Hände waschen. Im Vergleich dazu tauchte ein anderes Kind seinen Finger erst in eine Schale mit Seife und dann in die Wasser-Pfeffer-Schale. Was passierte?

„Zaubercreme“ getestet

Überall dort, wo Seife am Finger war, perlte alles ab, nur an einer Stelle hatte sich noch ein Korn festgehalten. Der Höhepunkt der Hygieneschulung folgte aber erst noch. Jedes Kind sollte sich gründlich die Hände waschen und bekam dann eine „Zaubercreme“ zum gründlichen Auftragen. Danach wurden die Hände unter Schwarzlicht gehalten, mit dessen Hilfe man genau sehen kann, welche Stellen gründlich gewaschen wurden und wo noch etwas Wasser und Seife gefehlt haben.

Aber auch auf die Tatsache, dass die Hände Pflege und Schutz brauchen, damit sich keine Ekzeme entwickeln, wird hingewiesen. Alle Kinder erhielten zum Abschluss noch eine Teilnahme-Urkunde und verabschiedeten sich schweren Herzens von Lissy, dem Schweinchen, das sich nun an die Regeln hält.