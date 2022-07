Honigbienen im Fokus

Adelsheim. Den von der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten ausgelobten Tag des Schulgartens begingen bundesweit wieder Kindertagesstätten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Auch für das Eckenberg-Gymnasium Adelsheim ein Grund sich zu beteiligen und für interessierte Multiplikatoren eine thematische Fortbildung durchzuführen. Fortbildungen zu Themen rund um Schulgarten und Tierhaltung sind seit einigen Jahren äußerst beliebt – viele Kindertagesstätten und Schulen haben den Mehrwert dieser Lernangebote erkannt und qualifizieren ihr Personal.

Vor allem mit dem Gedanken eine Schulimkerei aufzubauen, tragen sich derzeit viele Schulleitungen und engagierte und Kollegen, um damit die vielfältigen Möglichkeiten in den Unterricht zu integrieren, Arbeitsgemeinschaften anzubieten oder Schülerfirmen aufzubauen. In Kooperation mit der Imkertechnik Wagner in Mudau und dem Imkerverein Bauland wurde den Teilnehmern der Fortbildung ein detaillierter Eindruck der Herausforderungen und der Möglichkeiten der Honigbienenhaltung an Schulen aufgezeigt. Das Arbeiten am Bienenvolk und die Honigernte kamen dabei nicht zu kurz.