Hörgeräteakustiker zieht in früheres Café Deimel in Adelsheim

Adelsheim. In die Räume der „Bäckeria Leckeria Deimel“ in der Marktstraße, die zum Jahresende geschlossen hat, zieht die Firma „Hörgeräte Langer“ ein. Das Unternehmen, das im ganzen süddeutschen Raum über 40 Filialen hat, sitzt in Ingolstadt. Aktuell werde ausgeräumt und renoviert, teilt eine Firmensprecherin auf Nachfrage der FN mit. Ein offizieller Eröffnungstermin stehe noch nicht fest, es werde aber demnächst losgehen. Hörgeräteakustikmeisterin Sabrina Kaup wird die Filiale mit einem Team führen. „Hörgeräte Langer“ berät und verkauft Hörgeräte. Willkommen sind auch Kunden, die Geräte anderer Hersteller haben, betont die Sprecherin. Hörtests werden ebenfalls durchgeführt. sab/Bild: Nicola Beier

