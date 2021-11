Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Sennfeld - Gründung in der ehemaligen Synagoge / Dorffest und Bilderausstellungen heimischer Künstler organisiert / Jubiläum gefeiert Historischer Arbeitskreis in Sennfeld hat viel geleistet

Der Historische Arbeitskreis Sennfeld (HAK) feiert sein 25-jähriges Bestehen und kann auf zahlreiche Aktivitäten zurückblicken.