Hilfe ist weiter nötig

Adelsheim. Der Helferkreis Asyl informiert in einer Mitteilung, dass in Adelsheim seit einigen Wochen die ersten Geflüchteten angekommen sind: Drei Familien und zwölf junge Männer sind in den Wohncontainern untergebracht. Weitere Flüchtlinge werden bald erwartet. Sie alle haben nur das Nötigste mitbringen können. Deshalb gibt es Bedarf an warmer Kleidung und Schuhen, sowie an Fernsehern, Wasserkochern, Minibacköfen... und fahrbereiten Fahrrädern, auch für Kinder. Wer Sachspenden abgeben will, kann das per E-Mail, WhatsApp oder Telefon an Heide Lochmann: email: heidelochmann@gmx.de; Telefon 0175/9089747, Dirk Altmeppen, umweltberatung.da@t-online.de; 0171/6875831 tun.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Helferkreis benötigt dringend weitere freiwillige Helfer für die nähere Zukunft, auch wenn diese Hilfe nur sporadisch geleistet werden kann. Man sollte nichts direkt in der Unterkunft abgeben.