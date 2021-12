Henn wird nicht dabei sein

Osterburken. Kandidat Benjamin Henn wird am Sonntag, 5. Dezember, nicht bei der Wahl zum Bürgermeister der Stadt Osterburken vor Ort sein, teilte er auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten mit. Er wurde am vergangenen Sonntag positiv auf das Corona-Virus getestet. Er begab sich daraufhin in Quarantäne und war seither nicht mehr in Osterburken und den Ortsteilen unterwegs, um Gespräche mit den Bürgern zu führen. „Obwohl ich das sehr gerne gemacht hätte“, so Henn. Zu Beginn der Erkrankung hatte er „keine Symptome“, wie er selbst sagte. Er habe die Hoffnung gehabt, dass er sich am fünften Tag „freitesten“ lassen könne. „Leider sind die Symptome seit Dienstag erschienen“, erklärt Henn auf Nachfrage. Deshalb werde er am Wahlsonntag „sicher nicht dabei sein können.“ nb

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1