Heiter-melodische Zugabe zum Ausklang

Adelsheim. Das Abschlusskonzert der Kultur- und Konzertgemeinde Adelsheim fand in der Eckenberghalle statt. In der kurzen Begrüßung zu Beginn des Abends wurde auf die Corona-bedingte Verschiebung innerhalb der Konzertreihe. Denn eigentlich handelte es sich um das Neujahrskonzert, welches sonst in der zweiten Januarhälfte gegeben wird und in Adelsheim eine lange Tradition besitzt.

Gleichzeitig wurde verkündet, dass dieses Konzert zugleich das Abschlusskonzert und das Ende einer über 40-jährigen Konzertreihe der Kultur- und Konzertgemeinde Adelsheims bedeutet. Für viele Anwesenden war das eine enttäuschende Mitteilung.

Das Programm bot ein „Cross over“ von Klassik und Pop. Die Schlesischen Kammersolisten aus Kattowitz – Darius Zboch, Violine, Jakub Lysik, Violine, Joroslaw Marzec, Viola, Katarzyna Biedrowska, Violoncello und David Lewandowski, Kontrabass – intonierten im ersten Teil des Abends das Streichquintett C-Dur opus posthum 163, D 956 von Franz Schubert. Dieses anspruchsvolle Spätwerk des Komponisten wurde erst viele Jahre nach dessen Tod uraufgeführt. In den ersten Takten des sehr langen, ersten Satzes holt Schubert die Zuhörer mit sanften, zarten Streichertönen ab.

Der zweite Satz ist nicht nur lyrisch gespielt, die Künstler interpretierten ihn als leises, fast stilles Stück. Im dritten Satz flicht Schubert auch Melodien seiner österreichischen Heimat ein, volksmusikalische Weisen. Zum Ende des Satzes dominiert wieder das Cello und führt den Zuhörer zurück in das Gesamtkonzert.

Durch die Besetzung des von Schubert vorgesehenen zweiten Cellos mit einem Kontrabass erhielt der Klangkörper mehr Tiefe und Dynamik, als man es von anderen Interpretationen des gleichen Stücks gewohnt ist. Das wies dann Katarzyna Biedrowska eine quasi solistische Rolle zu.

Nach der Pause gab es den musikalischen Ausgleich für die Anspannung des ersten Teils: Stücke und Titel von Ray Charles über Billy Joel, ABBA und den Beatles bis hin zu „The Moody Blues – Nights in white satin“ von Justin Hayward. Alle Stücken waren transkribiert und für dieses Quintett arrangiert von Darius Zboch. Die Hörer wurden mitgerissen und auch zum rhythmischen Klatschen animiert. Zum Dank gab es noch eine heiter-melodische Zugabe.

In der Halle hing noch die Dekoration der Schulabschlussfeiern der Martin-von-Adelsheim-Schule, so dass sich die Musiker auf einer geschmückten Bühne präsentierten.

Der Erlös aus dem Getränkeverkauf kommt dem Förderverein der Martin-von-Adelsheim-Schule zugute.

