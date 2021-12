Heimatforschung unterstützt

Adelsheim. Mittelpunkt und Zweckder Sparkasse-Bauland-Stiftung, die am am 19. November ihr 25-jähriges Bestehen feierte, ist ist die Förderung der Kultur, Jugendpflege sowie sozialer Aufgaben und Einrichtungen durch die Zuwendung von Mitteln an Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Städten und Gemeinden Adelsheim, Ahorn, Krautheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach. Insgesamt wurden seit Errichtung der Stiftung bereits über 376 600 Euro für gemeinnützige Projekte über alle Gemeinden hinweg ausgeschüttet.

Allein die Stadt Adelsheim erhielt in den letzten 25 Jahren über 74 000 Euro für die Realisierung gemeinnütziger Projekte. In diesem Jahr durfte sich die Stadt über ein kleines verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen. Mit insgesamt 1192 Euro unterstützt die Stiftung zwei Projekte, die sich der Heimatforschung gewidmet haben. Zum einen handelt es sich um das Buch „Jüdisches Leben in Sennfeld“ in dem Reinhart Lochmann der jüdischen Geschichte der Stadt Sennfeld und des jüdischen Lebens in der Region nachspürt. Das Buch ist sein Abschlusswerk zu dem Thema und ist das Ergebnis jahrelanger Recherchen, die ihn in die Landesarchive und im Zuge seiner Interviews mit Zeitzeugen in mehrere Länder geführt hat.

Zum anderen handelt es sich um das Buch „Die Adelsheimer Stadtgeschichte von den Anfängen bis zur Neuzeit“ von Albert Rückert. Auch er betrachtet das Buch als sein abschließendes Werk zur Adelsheimer Stadtgeschichte, in dem er auch die wichtigsten Daten der Teilorte Sennfeld und Leibenstadt aufnimmt. Mit der Spende der Sparkasse-Bauland-Stiftung erwirbt die Stadt Bücher von den Autoren, verteilt sie an Schulen, Bibliotheken und andere Interessierte und trägt so zum Wissen um die Stadtgeschichte bei.