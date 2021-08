Die Sozialdemokratin, langjährige Adelsheimer Stadträtin und Kreisrätin Heide Lochmann feiert an diesem Mittwoch ihren 75. Geburtstag. Der „Halbrunde“ schließt sich fast nahtlos an eine andere, ihr selbst wichtigere Feierlichkeit an: Im Dezember hat Heide Lochmann für ihre 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat das Verdienstabzeichen des Städtetags und eine Ehrenurkunde aus den

...