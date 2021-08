„Hector Core Courses“ in den Sommerferien

Adelsheim. Ein bewegtes Kursjahr der Hector Kinderakademie Adelsheim (HKA) geht zu Ende. Bereits der Präsentationstag im Oktober 2020 fand Corona-bedingt nur online statt. Kurz darauf liefen die ersten Kurse an und mussten im Dezember schon wieder eingestellt oder auf Online-Kurse umgestellt werden. Bis zu den Pfingstferien fielen daher viele Kurse für die begabten und hochbegabten Kinder der Klassen 1 bis 4 aus oder konnten lediglich online angeboten werden.

Online-Kurse angeboten

Aus diesem Grund wurden für die Pfingstferien erstmals akademieübergreifende Online-Kurse angeboten, an denen die an der HKA Adelsheim im eingeschriebenen Kinder teilnehmen konnten. Nach den Pfingstferien wurde das Programm für Präsenzkurse noch einmal neu aufgelegt und es wurden doch noch einige Kurse angeboten.

Einige Höhepunkte

Besonderer Höhepunkt in dieser Abschlussphase waren die in der Cola-Flasche explodierenden Mentos, der Wettbewerb Klein-gegen-Groß in Pneumatik sowie das Fertigstellen von Kunstwerken mit der Künstlerin Inga Hayler, welche demnächst auf der Homepage der HKA Adelsheim zu sehen sein werden.

Nachdem das akademieübergreifende digitale Angebot in den Pfingstferien bereits sehr gut angenommen wurde, wird es nun auch ein Sommerferien-Spezial geben. Ein buntes Programm bietet den Kindern die Möglichkeit, je nach Interesse unterschiedliche digitale Kursangebote während der sechswöchigen Sommerferien zu nutzen.

So gibt es die besondere Chance, an Kurzversionen erster neuer „Hector Core Courses“ aus den Bereichen „Nachhaltigkeit“ und „Förderung wissenschaftlichen Denkens (dargestellt am Thema Boden)“ teilzunehmen. Aus logistischen Gründen müssen sich Interessierte für alle Kursangebote vorab anmelden. Die Informationen hierzu wurden bereits per Mail an alle eingeschriebenen Kinder verschickt.

Können unter Beweis stellen

Gegen Ende des Fotokurses durften die teilnehmenden Kinder zeigen, was sie in den vergangenen Wochen in Bezug auf Kameranutzung, Bildaufbau und Perspektive gelernt hatten. Zwei Kategorien standen zur Auswahl, zu denen Fotos eingereicht werden durften. In der Kategorie „Alltagsmenschen“ gewann Annie Nenninger den ersten Preis mit dem Motiv „Tanz in den Mai“. Letizia Roth holte sich den ersten Preis mit dem Manta am „Skulpturenradweg“.

Da während des Kurses aber auch viele andere, unheimlich spannende Fotos entstanden sind, gab es einen Zusatzpreis für „Herausragende Motive“, welcher an Greta Frey überreicht wurde. Die Kinder dürfen sich nun mit ihrem Gewinn, einem Gutschein bei Foto-Kaufmann, einen kleinen Fotowunsch erfüllen.