Handtasche einer 66-Jährigen geklaut

Adelsheim. Ein Unbekannter entwendete nach Angaben der Polizei am Freitagmittag die Handtasche einer Frau aus deren Auto in Adelsheim. Gegen 12.45 Uhr kam die 66-Jährige nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der „Unteren Austraße“ aus dem Markt und lud ihre Einkäufe in ihren Opel Corsa ein. Als sie ihren Einkaufswagen zurück zur Ausgabestelle brachte, wurde sie von einem Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen. Während des Gesprächs begab sich offenbar eine weitere Person zu dem Pkw der 66-Jährigen, öffnete den Opel und nahm die darin liegende Handtasche samt Inhalt mit. Der Mann, der die Frau in ein Gespräch verwickelte, stieg kurze Zeit später in einen Wagen und fuhr davon. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, untersetzte Figur, aber eher kräftig, sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich beim Polizeiposten Adelsheim unter Telefon 06291/648770 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1