Hallenneubau wird später fertig

Adelsheim. Die neue Sport- und Kulturhalle in Adelsheim wird vier Monate später fertig als geplant. Gründe für die Verzögerung sind eine Corona-bedingte Zwangspause und der Baustoffmangel. „Den ursprünglichen Zeitplan mit der Fertigstellung der neuen Halle im September können wir nicht halten“, betonte Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Gemeinderatssitzung in der alten Eckenberghalle am Montagabend. Neuer Fertigstellungstermin ist der Januar. Die drei Klassenzimmer, die für die benachbarte Martin-von-AdelsheimSchule entstehen, sollen aber wie geplant zum Schuljahresbeginn fertig werden.

