Grünes Licht für Windpark

Adelsheim. Das Thema Windkraft war ein Schwerpunkt bei der Sitzung des Gemeinderates im Rathaus. Der Gemeinderat hat gemeinsam mit Roigheim und Schefflenz die interkommunale Waldfläche „Waidachswald“ zur Errichtung eines Windparks ausgeschrieben.

Die Vattenfall Windkraft GmbH überzeugte mit ihrem Gesamtkonzept und bekam bei der Sitzung den Zuschlag. Baldmöglichst soll eine Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt werden.

Stadtrat Ralph Gaukel mahnte Transparenz hinsichtlich der Anzahl der Anlagen, der technischen Ausführung, zu deren Lage und zu den Profiteuren an. Bürgermeister Wolfram Bernhardt erwiderte, die genaue Anzahl, die Platzierung und die Kosten seien noch unklar. Auch seien weitere Genehmigungen nötig. Jedoch haben die Kommunen ein Standortvetorecht.

1000 Meter Abstand

Auf die Anfrage Wolfgang Drechsels (CDU) bestätigte Bernhardt die Gültigkeit der Abstandsregelung von 1000 Meter. Rolf Friedlein (CDU) begrüßte das Projekt hinsichtlich seines Beitrags zu Klimaschutz und Versorgungssicherheit. Bernhardt verwies auf den noch nötigen Verhandlungsbedarf über die Verteilung der Pacht bei der Positionierung des Umspannhäuschens und der Verkabelung. Gebhard Kunkel (Freie Wähler) ergänzte, der Ort solle vorher grob lokalisiert werden. Bernhardt deutete an, dass der Wegeverlauf und die Zeitschiene möglicherweise schon erkennbar seien. So sei die Landesregierung involviert, die Genehmigung in vier Jahren erwartbar. Harald Steinbach (Bürgerliste) forderte die Vermeidung weiterer Naturzerstörungen. Der Vattenfall Windkraft GmbH wurde der Zuschlag erteilt, so der Beschluss des Gemeinderates. Die Verwaltung werde eine Bürgerinformationsveranstaltung organisieren, hieß es weiter

Anlagen installieren

Im Zuge der Diskussion über den Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Gemarkung Adelsheim wurde in den vergangenen Monaten von der Verwaltung geprüft, auf welchen öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen (PV) installiert werden können. So wurde auf dem Rathausdach eine PV-Anlage mit knapp 30 kWp installiert und eine mit knapp zehn kWp auf dem Bauhof in Auftrag gegeben.

Nun sollen das Dach der neuen Eckenberghalle Adelsheim und Teilflächen des Dachs der Martin-von-Adelsheim-Schule zur Installation einer PV-Anlage zur Verfügung gestellt werden. Diese Flächen sollen an die Bürgerenergiegenossenschaft Bauland (BEG Bauland) verpachtet werden, so dass die Bürgerinnen und Bürger an den Erträgen dieser Anlage teilhaben können. Die Anlage hat eine Leistung von 265 Kilowatt-Peak (kWp) mit einem Investitionsvolumen von rund 290 000 Euro. Der erzeugte Strom soll komplett in das öffentliche Netz eingespeist werden.

Denn auch das installierte Blockheizkraftwerk erzeuge Strom, der von der Schule genutzt wird. Es wird mehr Strom erzeugt als genutzt wird. Manchmal könne eine andere Stromquelle genutzt werden, jedoch erscheint eine PV-Anlage nicht ideal, da der Hauptstromverbrauch der Halle in den Abendstunden stattfindet. Zudem ist, wenn sich die Anlage nicht im Eigentum der Stadt befindet, eine Eigenstromnutzung der Anlage auf dem Hallendach nur durch eine komplizierte Vertragskonstruktion möglich. Die Stadt erhält netto fünf Euro Pacht pro Jahr und pro installiertem kWp und partizipiert als Mitglied der BEG Bauland an anderen Erträgen. Eigentümer und Verantwortlicher für die Wartung und die Reparatur ist die BEG Bauland.

Größte Fläche nutzen

Ralph Gaukel forderte die Nutzung der größten Dachfläche, zumal diese nach Süden ausgerichtet sei. Eine Eigennutzung durch das Westdach sei zwar schwierig, aber eine Produktion doch möglich. Rolf Friedlein (CDU) fragte nach dem Beginn der Zeichnungsmöglichkeit. Laut Bernhardt seien schon Anteile für 90 000 Euro gezeichnet worden, aber noch kein Projekt realisiert. Wegen der momentanen Negativzinsen erfolgte noch keine Einziehung. Zudem sei der Beginn abhängig von Verfügbarkeit der Teile.

Allerdings erfolge zeitnah der Beginn der Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadt Adelsheim verpachtet das Dach der Eckenberghalle Adelsheim und Teilflächen des Dachs der Martin-von-Adelsheim-Schule an die Bürgerenergiegenossenschaft Bauland, so der Beschluss des Rates nach der Beratung . Dem Pachtvertrag wurde einstimmig zugestimmt. gö