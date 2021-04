Gratis surfen in allen Ortsteilen

Adelsheim. An sechs wichtigen Orten der Stadt kann man ab sofort auf eine kostenlose Internetverbindung zugreifen. Möglich wurde das durch die Förderung über das EU-Programm „WiFi4EU“. Den Namen „WiFi4EU“ trägt das W-LAN deshalb, weil es von der EU finanziert wurde – mit 15 000 Euro über drei Jahre. Das Geld diente zur Finanzierung der kompletten Hard- und Software, der Installation sowie der in Anspruch genommenen Unterstützung durch die Firma „The Cloud Networks Germany“aus München/Heinsberg, wie die Stadt mitteilt.

Unbegrenzt ins Internet

In den Genuss von unbegrenztem und kostenlosem W-LAN kommt man in Adelsheim entlang der Marktstraße von der Lindenkreuzung bis zum Eiskaffee, im Kulturzentrum sowie im Stadtpark oder am Spielplatz. In Sennfeld findet sich das öffentliche W-LAN am Rathaus, in der Festhalle sowie auf dem Vorplatz und am angrenzenden Spielplatz. In Leibenstadt kann man künftig im Dorfgemeinschaftshaus und auf dem Spielplatz surfen.

Um das W-LAN zu nutzen, muss man lediglich unter den WiFi-Einstellungen das WiFi4EU-Netz auswählen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von „The Cloud Networks Germany“ bestätigen und schon kann es losgehen, berichtet Bürgermeister Wolfram Bernhardt.

Am Mittwoch habe das Abschlussgespräch zwischen der Stadtverwaltung und „The Cloud Networks Germany“ stattgefunden. Der Vertreter der Firma, Mario Urmitzer, lobte die unkomplizierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Jochen Berger, der für die Stadt federführend das Projekt betreute. Bezüglich der Daten müssen sich die Nutzer keine Sorgen machen, hob Urmitzer hervor. „Die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung werden selbstverständlich eingehalten.“

Jochen Berger berichtete, dass die unkomplizierte Umsetzung auch dank des TV Sennfeld und der Sparkasse in Adelsheim vonstatten ging. „An der Festhalle Sennfeld stellt uns der TV Sennfeld seinen DSL-Anschluss zur Verfügung. In Adelsheim durften wir eine Antenne am Sparkassen-Gebäude anbringen und erhalten auch den Strom von der Sparkasse“.

Bernhardt dankte allen für die zügige und reibungslose Umsetzung und hofft, dass das Angebot rege genutzt wird.

