Gottesdienstkonzert mit Sefora Nelson

Sennfeld. Lieder und Geschichten, die aus dem Leben stammen und mitten ins Herz treffen: Sefora Nelson hat seit vielen Jahren ihren ganz eigenen Platz auf der Bühne gefunden. Eigentlich hat die Italo-Deutsche Musik und Theologie studiert. Für das, was sie in über 100 Events im Jahr tut, findet sich allerdings keine Schublade. In Sennfeld tritt sie am 23. April auf.

Sefora Nelson Live ist ein Erlebnis – irgendwo zwischen Konzert, Gottesdienst, Comedy und Seelsorge. Mit ihrem vielfältigen Programm wird die Künstlerin mit der beeindruckenden Karriere gern auch über die Grenzen Deutschlands hinweg eingeladen. Jedes ihrer Events wird individuell, und oft auch spontan zusammengestellt. Keines gleicht dem anderen.

Neu im Gepäck hat Sefora Nelson ihr „blaues“ Album „Du bist“ (Release: Herbst 2019). Es ist das achte Soloalbum, das die bekannte Singer-Songwriterin ihrer stetig wachsenden Fan-Gemeinde vorstellt. Blau. Weit wie der Horizont, Zeit und Ewigkeit, wie Freundschaft und Abschied, so loyal und souverän wie Gott. Blau, mal so richtig cool. Das sandfarbene, spanische Album „Tu mirada“ folgt in 2021, wie auch ihr zehntes, silbernes Album „Weihnachtswunder“.

Sicher werden sowohl ihre bekannten Klassiker – wie „Lege deine Sorgen nieder“ – aus ihren Bestseller-Alben, als auch die Themen aus ihren Büchern (Psalm 23, Das Vater unser, und das Hohelied der Liebe) irgendwo spontan auftauchen.

Das Gottesdienstkonzert ist geplant für Sonntag, 23. April, um 17 Uhr in der Festhalle Sennfeld, Schlossstraße 17. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde Sennfeld. Eine Pause mit einem kleinen Imbiss ist eingeplant.