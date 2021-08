Gottesdienst zum Ende des Schuljahres

Adelsheim. „Wieder anfangen zu leben!“ war das Motto des Schulabschlussgottesdienstes am Eckenberg-Gymnasium. Unter blauem Himmel versammelten sich am letzten Schultag alle, die dieses ungewöhnliche Schuljahr aus ermutigender Perspektive vergegenwärtigen wollten. Die Religionslehrer ließen sich inspirieren vom österreichischen Künstler Werner Hofmeister. Dieser hatte 2003 eine Skulptur erschaffen, die den gekreuzigten Jesus befreit und absprungbereit am höchsten Punkt des Kreuzes darstellt: Er springt in ein neues Leben und zeigt, dass die Idee der Auferstehung Lebensfreude und Hoffnung bedeutet. Die Schulschließung und beschränkten Freizeitmöglichkeiten stellten für junge Menschen eine ganz besondere Herausforderung dar. Das Motto des Gottesdienstes sowie die Skulptur zeigten und zeigen eine neue Perspektive auf. Eine Perspektive, die Mut mache.

In einem symbolischen Akt übergaben zwei Schülerinnen rote Umschläge dem Feuer. Darin befanden sich gesammelte Belastungen aus dem letzten Schuljahr. Das Feuer, so war die Botschaft zu verstehen, werde das, was lebensfeindlich erscheint, verwandeln in Licht und Wärme. Unversehrt blieben die grünen Umschläge, die mit den schönen und erfreulichen Erfahrungen des Jahres: etwa mehr Zeit mit der Familie verbracht und näher zueinander gefunden zu haben.

Zur Feier des Gottesdienstes trafen sich alle Teilnehmenden in Klassengruppen, um Durchmischungen zu vermeiden. Gemeinschaft erzeugten die vielen verbindenden Elemente der Liturgie. Gemeinsame Gebete, die symbolische Einäscherung gesammelter Sorgen und auch die Einladung, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden das Segenstor zu durchschreiten spiegelt die Idee wider, dass keiner alleine bleibt und das „neue alte“ Leben in Gemeinschaft angehen zu können.