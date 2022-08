„Goldene Hochzeit“ wird gefeiert

Adelsheim. Seit 50 Jahren sind Adelsheim und Leibenstadt mittlerweile eine Gemeinde. Trotz aller Unterschiede sind die beiden Orte zusammengewachsen, was nun gefeiert werden soll. Die Feier zur „Goldenen Hochzeit“ findet am Freitag, 2. September, in Leibenstadt statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los geht es um 17 Uhr mit einem „Hochzeitszug“ mit der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim und Hochzeitskutschen zum Festgelände bei der „Dreschhalle“ neben dem Spielplatz im „Grabenweg“. Ein „Hochzeitsschießen“ wird die Schützengesellschaft Adelsheim veranstalten. Ab 17.30 Uhr wird es einen Festakt unter Mitwirkung von Bürgermeister Wolfram Bernhard, Ortsvorsteher Dieter Stahl, der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim, dem Gesangverein Leibenstadt, dem Gesangverein und dem katholischen Kirchenchor Adelsheim und der Schützengesellschaft Adelsheim geben. Die „Hochzeitstafel“ ist ab 17 Uhr mit Bewirtung durch die Feuerwehr Leibenstadt geöffnet. Außerdem kann mit der Kutsche gefahren werden. Die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim sorgt ab ab 18.30 Uhr für Unterhaltung.