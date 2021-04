Adelsheim. Das Wassergesetz Baden-Württemberg (WG § 32 Abs. 6) verpflichtet die Träger der Unterhaltungslast, in regelmäßigen Abständen eine Gewässerschau an den in ihrer Verantwortung liegenden Gewässern durchzuführen. Das Bürgermeisteramt Adelsheim ist auf seinem Stadtgebiet Träger der Unterhaltungslast für das Gewässer Seckach (bis zum Zusammenfluss von Seckach und Kirnau) mit Nebengewässer. Deshalb führt das Bürgermeisteramt Adelsheim am 13. April gemeinsam mit dem Landratsamt entlang der Seckach eine Gewässerschau durch.

Eine Gewässerschau ist die Besichtigung eines Gewässers und bezieht die Ufer sowie das für den Hochwasserschutz und für die ökologische Funktion notwendige Umfeld mit ein. Sie dient dazu, Probleme und Gefahren festzustellen und deren Beseitigung einzuleiten. Durch die Gewässerschau soll ein Beitrag zur Verringerung und Vermeidung von Hochwasserrisiken für die Anwohner der Seckach in Adelsheim aber auch für die Unterliegergemeinden geleistet werden. Gleichzeitig sollen Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen des Gewässers beseitigt werden.

Der Abschnitt ab der Gemarkungsgrenze zwischen Adelsheim und Zimmern bis zum Zusammenfluss von Seckach und Kirnau wird am 13. April besichtigt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Hochwasserrückhaltebecken 129 nahe des Hotels Adelsheimer Hof. Wegen der Coronakrise werden interessierte Teilnehmende gebeten, sich pro Haushalt auf einen Teilnehmer zu begrenzen und ihre Teilnahme auf den Zeitraum zu beschränken, in dem sie betroffen sind. Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Gewässerschau kann es notwendig sein, Privatgrundstücke zu betreten. Das Bürgermeisteramt Adelsheim bittet die Anwohner beziehungsweise Anlieger um ihr Verständnis.