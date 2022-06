„Generationswechsel“ vollzogen

Sindolsheim. Einen „Generationswechsel“ gab es bei der Generalversammlung des Fördervereins Heimat und Kultur, die in der Mehrzweckhalle Sindolsheim stattfand. Thomas Rauscher gab sein Amt als Vorsitzender ab, dass er 28 Jahre ausübte. Als sein Nachfolger wurde Matthias Fechner gewählt.

In seinem Bericht blickte der Vorsitzende auf die Entwicklung des Fördervereins seit seiner Gründung im Februar 1990 zurück. Wie er sagte, beschloss der damalige Ortschaftsrat zu Umbau und Renovierung der Halle die Gründung eines Fördervereins.

Der Verein hatte von Anfang an einen guten Ruf und eine hohe Akzeptanz – und beteiligte sich nach der Renovierung der Halle nicht nur an weiteren Investitionen dafür, sondern auch für die Kirche, wurde in Sachen „Bestuhlung des Gemeindehauses“ sowie bei der Renovierung der Grünkerndarren aktiv, der Frostungsfachanlage und dem „Gefrierhäusle“. Heute dient das Gebäude als Lager.

Der erste Spielplatz hinter der Sporthalle wurde vom Verein komplett erstellt und bezahlt, und beim jetzigen neuen Spielplatz hat sich der Verein ebenfalls finanziell beteiligt, sagte Thomas Rauscher. Der Anbau an der Sporthalle kostete die Gemeinde kein Geld. Neben den Fördermitteln wurden die weiteren anfallenden Kosten vom Verein getragen. Auch bei der Magerrasenpflege hat der Förderverein einen kleinen Beitrag zum Erhalt des Biotops beigetragen. Ein ganz großes Stück Arbeit war die Erstellung des Heimatbuches zum 10. Marktstraßenfest 1999. Viele Gerätschaften für die Durchführung von Festen wurden zudem erworben.

„Leider hat der Verein nur 70 Mitglieder, das hat noch Luft nach oben“, so Rauscher, der auch darauf hinwies, dass der Mitgliedsbeitrag seit Gründung des Vereins noch nicht erhöht wurde.

Der Verein wurde zu einer Erfolgsgeschichte für das Dorf. Gestärkt wurde er auch durch das Interesse von der Jugend Sindolsheims, die sich für den „FVS“ engagiert.

Nach seinem Rückblick ging Rauscher wieder zur normalen Tagesordnung über. Die Corona-Pandemie habe den Verein in den vergangenen beiden Jahren davon abgehalten, Feste zu veranstalten und andere Maßnahmen anzugehen. Bereits 2019 wurde beschlossen, im Jahr 2020 kein Marktstraßenfest mehr durchzuführen, sondern wieder ein Darrenfest zu veranstalten. Auch dieses fiel der Pandemie zum Opfer. So war die Magerrasenpflege im Herbst die einzige Aktion.

Nach den Ausführungen des Vorsitzenden folgte der Kassenbericht von Corinna Schwendemann. Martin Weick bescheinigte ihr eine exakte Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Vor den Wahlen gab Thomas Rauscher bekannt, dass er nicht mehr für das Amt des ersten Vorsitzenden zur Verfügung stehe. Einstimmig wurde Matthias Fechner zu seinem Nachfolger gewählt. Rauscher übernimmt das Amt des Stellvertreters. Schriftführer ist Michael Rau, das Amt der Kassenwartin bleibt in den Händen von Corinna Schwendemann. Als Beisitzer wurden gewählt: Ortsvorsteher Jürgen Fuchs, die Ortschaftsräte Jochen Kautzmann, Roland Hambrecht, Sandra Zich, Uwe Schwendemann und Alexander Gramlich sowie Ulrike Kautzmann-Link und Peter Vogt. Kassenprüfer sind zukünftig Tanja Graser und Heiko Lunzer. In den Beirat wurden gewählt: Achim Liebl (SpVgg Sindolsheim), Mark Czernuschka (Schützenverein), Werner Vogt (Gesangverein), Heiko Hoßfeld (Freiwillige Feuerwehr Sindolsheim) sowie die Gemeinderäte Jörg Graser und Carolin Maile. F