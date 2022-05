Generationenwechsel geht voran

Adelsheim. Der Vorsitzende des TC Schwarz-Weiß Adelsheim, Thomas Funk, berichtete nach der Begrüßung zur Jahreshauptversammlung über das Jahr 2021. Corona sei leider immer noch präsent gewesen, wodurch das ganze Vereinsleben nicht richtig in Schwung kam. Im Sommer 2021 konnte man zumindest wieder teilweise dem Tennissport nachgehen und auch der altbekannte „Mittwochsstammtisch“ konnte, so gut es ging, durchgeführt werden. Hier überbrachte Thomas Funk seinen Dank an alle Mitglieder für die Treue und Loyalität gegenüber dem Verein zum Ausdruck, man hatte nur vereinzelte Austritte zu verzeichnen.

Weiterhin erläuterte Thomas Funk eine Überlegung zur weiteren Vereinsstruktur und stellte dieses Konzept vor. Er rief alle Mitglieder zur Mitarbeit auf. Weiterhin machte Funk Werbung für die Vermietung der Räumlichkeiten, hier könne man sich gerne an den Vorstand wenden.

Veranstaltungen geplant

Folgende Veranstaltungen sind dieses Jahr geplant: 2. bis 3. Juli Mitarbeit beim Volksfest, 23. Juli Doppel-Moppel-Flutlichtturnier, 24. September Endspiele der Clubmeisterschaften mit Saisonabschluss, 29. Oktober Herbstfest mit Spanferkel, Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeier im Clubhaus.

Zum Abschluss seines Berichts bedankte sich Funk bei seinen Vorstandskollegen für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und führte die Ehrung langjähriger Mitglieder durch.

Jugendwart Tobias Förch und Sportwart Carsten Gehrling informierten über das Sportliche im Jahr 2021. Trotz Corona-Situation hatten die Herrenmannschaft und Herren 50 einige Spiele zu verzeichnen und haben die Saison im mittleren Tabellenbereich abgeschlossen. Erfreuliche Nachricht aus dem Jugendbereich sei der leichte Zuwachs an Kindern und Jugendlichen.

Im Anschluss berichtete Kassenwartin Laura Röcker über die Finanzlage des Vereins. Durch Corona hatte der Verein weniger Einnahmen, weshalb auch die laufenden Kosten überwogen. Nichtsdestotrotz stehe man finanziell bisher noch sehr gut da und hofft auf ein „normales“ Jahr 2022.

Im Anschluss wurde Sabine Haslinger verabschiedet, die nach 14 Jahren das Amt der Schriftführerin niederlegte. 2008 übernahm Sabine Haslinger das Amt von Birgit Haber und leistete während ihrer Amtszeit hervorragende Arbeit für den Verein.

Neuwahlen

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde der derzeitige Vorstand bestätigt, für Sabine Haslinger wurde Annika Kempf gewählt. Vorsitzender Thomas Funk, stellvertretender Vorsitzender Horst Geier, Kassenwartin Laura Röcker, Schriftführerin Annika Kempf, Sportwart Carsten Gehrling, Jugendwart Tobias Förch). Horst Geier hat sich noch einmal bereit erklärt, zwei weitere Jahre dabei zu sein. Dem Tennisverein gelingt der Generationenwechsel hervorragend und er ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt.

Heide Lochmann übermittelte die Grußworte der Stadt und überbrachte stellvertretend die Grüße von Bürgermeister Bernhardt und dankte dem TC Schwarz-Weiß Adelsheim für die ehrenamtliche Tätigkeit.

Jens Rezzilli vom TC Sennfeld bedankte sich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freute sich auf die weiter vertiefende Zusammenarbeit, vor allem auch im Jugendbereich. Thomas Funk