Geld für Menschen, die Hilfe brauchen

Adelsheim/Osterburken. Die Mitglieder der Weltgruppe Adelsheim /Osterburken trafen sich wieder im Weltladen, um aktuelle Themen und Veranstaltungen zu besprechen. Im Mittelpunkt stand zunächst der für den 30. März geplante Kochabend in der Realschule, wo man versuchen wollte, ein leckeres Menü bestehend aus Weltladenprodukten aus aller Welt und den neu ins Sortiment aufgenommenen regionalen Produkten zu kreieren. Leider hat die Pandemie wieder einmal einen Strich durch alle Planungen gemacht, so dass dieser Kochabend abgesagt und auf den Herbst verschoben werden musste.

Für das für Samstag, 14. Mai, geplante Faire Frühstück könne man etwas optimistischer sein. Bei gutem Wetter soll das beliebte Event im und vor dem Weltladen stattfinden. Falls die Wetterprognosen schlecht sind, gibt es die Möglichkeit, ins Römermuseum auszuweichen.

Ein wichtiger Programmpunkt war die Vergabe von Spenden an Partnerorganisationen in Arequipa /Peru, in Bangladesch, Bolivien und Uganda. 2000 Euro gehen an die Kindernothilfe, die Partnerorganisationen in der Ukraine unterstützen, und 1000 Euro an Misereor, die ebenfalls direkte Kontakte unterhalten. Insgesamt wurden 7000 Euro an Spenden auf den Weg gebracht.

Diese Spenden stammen größtenteils von großzügigen Einzelspendern, die die Projekte der Weltgruppe direkt unterstützen wollen. Bei der Weitergabe von Spenden wird deshalb darauf geachtet, möglichst direkte und unbürokratische Wege zu finden.

Die sonst während der Fastenzeit üblichen Aktionen zur Misereor Fastenaktion können auch in diesem Jahr nur eingeschränkt stattfinden: So bietet das Café Köpfle bis Ostern das beliebte Bauernbrot als Solibrot an, das heißt mit 50 Cent Aufschlag auf den normalen Preis können die Kunden ihre Solidarität mit Menschen zeigen, für die das Sattwerden keine Selbstverständlichkeit ist. Im Weltladen gibt es bis Ostern einen sogenannten „Coffee-Stop“: Wer Lust auf eine duftende Tasse Kaffee hat, kann im Weltladen vorbeischauen und anschließend durch eine Spende Menschen in Not helfen. Das Fastenessen in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde kann auch in diesem Jahr wieder nicht stattfinden. Als Alternative können auf der Homepage der Weltgruppe Suppenrezepte heruntergeladen und zu Hause ein Fastenessen veranstaltet werden.

Auf der Homepage unter der Adresse www.weltladen-osterburken.jimdo.com) findet man auch das Spendenkonto von Misereor (DE75370601930000101010), wodurch man die diesjährige Fastenaktion „Es geht!Gerecht.“ des bischöflichen Hilfswerks unterstützen kann. Unter „fastenaktion.de“ findet man Informationen hierzu und auch Ideen, wie jeder einen Beitrag zur Klimagerechtigkeit leisten kann.

Um auch an der eigenen Öko-Bilanz zu feilen, wurde über die Anschaffung eines Fahrradständers vor dem Weltladen diskutiert.