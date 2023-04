Geld für den Städtebau

Odenwald-Tauber. Insgesamt fast 239 Millionen Euro stellt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen in diesem Jahr den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Davon profitieren im Hohenlohekreis Krautheim, Künzelsau, Niedernhall, Pfedelbach und Waldenburg, im Main-Tauber-Kreis Igersheim, Külsheim und Weikersheim, im Neckar-Odenwald-Kreis Limbach, Mosbach und Ravenstein.

„Die Städtebauförderung ist eines unserer stärksten Pferde im Stall. Es ist ein lernendes Programm, das es den Kommunen immer wieder aufs Neue ermöglicht, sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen. Heute sind das die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Stärkung unserer Ortskerne und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Mit der Städtebauförderung unterstützen wir die Kommunen dabei ganz konkret. Der Erfolg ist messbar: Insgesamt rund 19 000 Wohnungen sollen im Zuge der geförderten Maßnahmen 2023 entstehen, davon rund 2600 in den neu hinzugekommenen Sanierungsgebieten“, sagte Nicole Razavi MdL, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg.

Gefördert werden in diesem Jahr insgesamt 281 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in 263 Städten und Gemeinden im Land, darunter 58 neue Maßnahmen sowie 223 Sanierungsgebiete, für die weitere Mittel bewilligt werden. Das Spektrum der geförderten Maßnahmen ist breit: Wohnraum, Gewerbeflächenentwicklung, Klimaschutz, öffentliche Räume und Nahversorgung sind nur ein paar der wichtigsten Schwerpunkte. Die Förderhöhe beträgt für die Programmberücksichtigungen im Hauptprogramm 230,57 Millionen Euro, davon rund 76 Millionen Euro vom Bund. Zu den 281 Gesamtmaßnahmen hinzukommen noch 23 Einzelmaßnahmen.

Gefördert werden im Hohenlohekreis:

Krautheim: 600 000 Euro für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet „Im Tal II“.

Künzelsau: 1,4 Millionen Euro zur Neuordnung und Verbesserung der städtebaulichen Situation, Ordnungsmaßnahmen, Schaffung und Erhalt von Grün- und Freiflächen sowie Ordnung des ruhenden Verkehrs am Stadteingang.

Niedernhall: 500 000 Euro für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet „Altstadt III“.

Pfedelbach: 450 000 Euro für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet „Ortskern III“.

Waldenburg: 8000 Euro für die Erneuerung der Rasensportplätze.

Förderung im Main-Tauber-Kreis:

Igersheim: 900 000 Euro für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet „Ortskern III“.

Külsheim: eine Million Euro für weitere Vorhaben im Rahmen der militärischen Konversionsmaßnahme „Prinz-Eugen-Kaserne“.

Weikersheim: 800 000 Euro für Neumaßnahme zum Erhalt und Ausbau der Wohnfunktion im Stadtkern, Ordnung des ruhenden Verkehrs, attraktive Gestaltung öffentlicher Flächen „Stadtkern IV – Energetische Stadtsanierung“.

Geförderte Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis:

Limbach: 2,7 Millionen Euro Finanzhilfeerhöhung für die Modernisierung und Erweiterung des Rathauses, Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum sowie für private Modernisierungsvorhaben „Ortsmitte“; 189 000 Euro für die Sanierung Sporthalle mit Außenanlagen.

Mosbach: 1,8 Millionen Euro für die Neumaßnahme zur Stärkung der Stadtmitte, unter anderem durch Neuordnung eines Einzelhandelskomplexes „Obertor“.

Merchingen: 900 000 Euro für die Neumaßnahme zur Aufwertung der öffentlichen Räume und zur Modernisierung des Rathauses und Kindergartens „Ortsmitte“.

Eine Kernaufgabe der Städtebauförderung liegt darin, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und den Bewohnerinnen und Bewohnern ein attraktives Lebens- und Wohnumfeld zu erhalten. Die Mittel werden eingesetzt, um bestehende Wohnungen zu modernisieren, sie energetisch auf den aktuellen Stand zu bringen und Barrierefreiheit zu sichern. Auch die Umnutzung von leerstehenden Gewerbeeinheiten zu neuem Wohnraum ist förderfähig. Dabei wird auch Wert daraufgelegt, historisch wertvolle Bausubstanz zu erhalten. „Ziel ist es, nach dem Grundsatz ‚Innenentwicklung vor Außenentwicklung‘ leerstehende Gebäude wieder nutzbar zu machen und brachliegende Flächen zu aktivieren und so vorzubereiten, dass dort neu gebaut werden kann und damit auch wertvolle Flächen im Außenbereich geschützt werden“, erklärte Ministerin Razavi.

In neu aufgenommenen Sanierungsgebieten sind in den nächsten Jahren insgesamt rund 2600 neue Wohnungen und die Modernisierung von rund 2000 Wohnungen geplant. Zudem können in den Sanierungsgebieten, für die weitere Mittel bewilligt wurden, rund 16 400 neue Wohnungen in der Restlaufzeit der Gesamtmaßnahme entstehen und rund 9300 Wohnungen modernisiert werden. pm