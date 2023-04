Galakonzert zum Jubiläum

Neckar-Odenwald-Kreis/Adelsheim. Das Galakonzert mit dem Orchester der Schlossfestspiele Zwingenberg und den Solisten Xenia von Randow und Manolito Mario Franz findet am Sonntag, 23. April um 17 Uhr in der neuen Eckenberghalle in Adelsheim statt.

Im Anschluss an den Konzertabend lädt Landrat Dr. Achim Brötel zum Bürgerempfang mit regionalem Buffet, erfrischenden Getränken sowie guten Gespräche ein. Sowohl der Eintritt zum Konzert als auch der Verzehr sind an diesem Abend frei. Eine Teilnahme ist allerdings nur mit vorheriger Anmeldung unter galakonzert@neckar-odenwald-kreis.de oder unter Telefon 06261/841010 beziehungsweise 06261/841012 möglich.