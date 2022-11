Fußstapfen weisen den Weg um die Baustelle herum

Adelsheim. Auf die Schüler, die zu Fuß aus den Wohngebieten in die Schulen am Adelsheimer Eckenberg gehen, kommen kleine Umwege zu: In den nächsten Tagen sollen die Abbrucharbeiten an der alten Eckenberghalle beginnen.

Weil auch schwere Fahrzeuge und Geräte im Einsatz sein werden, sollen die Kinder und Jugendlichen die Fußwege rund um die alte Halle meiden. Der Stich von der Oberen Eckenbergstraße hinauf zur Halle wird für Fußgänger gesperrt, auch umgekehrt von der Martin-von Adelsheim-Schule oder vom Eckenberg-Gymnasium kommend heißt es dann „Kein Durchgang“. Das ist dem Plan zum „Sicheren Schulweg“ zu entnehmen, den die Stadt als Träger der Baumaßnahme entworfen und an die Schulen weitergeleitet hat. .

Drei Wege empfohlen

Den Schülern werden drei Wege empfohlen: Wer aus Richtung Bahnhof Adelsheim Ost und über die Auwiese kommt, geht in die Baron-Carl-Straße, welche die Kinder in der Nähe des Kletterspielplatzes auf dem Gelände der Martin-von-Adelsheim-Schule queren sollen – wahrscheinlich ändert sich für diese Schüler wenig. Auf der Straße aufgebrachte Markierungen in Form von Fußstapfen sollen die von der Stadtverwaltung empfohlene Stelle zum Queren der Baron-Carl-Straße anzeigen.

Für die Schüler und Schülerinnen, die vom Stadtzentrum und der Oberen Austraße kommen, sieht der Schulwegplan einen kleinen Zickzackkurs durch die Wohnstraßen am Eckenberg vor. Über die Berliner Treppe und die Untere Eckenbergstraße sollen die Schüler dem Magdeburger Weg bis zur Mittleren Eckenbergstraße folgen. Dann geht es aber nicht geradeaus weiter, wie vielleicht gewohnt, sondern rechts in die Mittlere Eckenbergstraße und dann zwischen den Hausnummern 7 und 9 über einen Fußweg in die Obere Eckenbergstraße.

Fußstapfen auf der Straße zeigen bereits an, wo man am besten die Obere Eckenbergstraße überquert, um aufs Gelände der neuen Halle und zur Martin-von-Adelsheim-Schule zu gelangen. Jugendliche des Eckenberg-Gymnasiums sollen unterhalb des Kleinspielfeldes bis zur Bushaltestelle laufen und dann in Richtung Forum des Eckenberg-Gymnasiums weitergehen.

Schulweg einüben

Die Kinder und Jugendlichen, die von der Lachenstraße kommend über die Dresdner Treppe zur Untere Eckenbergstraße gehen, werden ebenfalls über die Mittlere Eckenbergstraße und den beschriebenen Fußweg zur Oberen Eckenbergstraße geführt. Den Eltern besonders der jüngeren Schülerinnen und Schüler legt die Stadtverwaltung nahe, den Schulweg einzuüben.

Den Abbruch der Alten Eckenberghalle führt die Firma JMS GmbH aus Weinstadt durch. Los geht es mit der Entkernung, die geplant ist ab dem 9. November.

Dem folgt der eigentliche Abbruch. Dieser soll bis zum 28. Februar 2023 abgeschlossen sein. Die Auftragssumme beziffert Bürgermeister Wolfram Bernhardt mit etwa 130 000 Euro. Beseitigt werden 9200 Kubikmeter umbauter Raum.

Dabei werden voraussichtlich rund 2500 Tonnen Abbruchmaterial anfallen, darunter Beton, Mauerwerk, Kunststoffe, Metalle und vieles mehr. Der Baustellenverkehr und der Abtransport laufen über die Baron Carl-Straße und die Obere Eckenbergstraße.