Fünf Lehrkräfte wurden verabschiedet

Adelsheim. Jedes Schuljahresende ist verbunden mit Abschieden. Das Kollegium am Eckenberg-Gymnasium (EBG)verkleinert sich zum Beginn der Sommerferien vorerst um fünf Lehrer. Marco Lauer war Referendar für Physik und Chemie. Mit einem Augenzwinkern betonte Svenja Rappold, Fachleiterin Chemie, er sei der erste Referendar gewesen, der unfallfrei durch die Zeit gekommen ist. Seine neue berufliche Heimat wird er in Bad Mergentheim finden.

Schüler zuerst nur im Stream

Als „Lateinretter“ bezeichnete Schulleiter Martin Klaiber Niclas Müller. Als Retter in der Not unterrichtete er sieben Monate lang in einer schwierigen Zeit Latein: Erst am Computer, ohne seine Schüler real gesehen zu haben. Danach mit Maske und erst in den letzten Wochen sah man sich von Angesicht zu Angesicht. Wie der Schulleiter wünschte die Fachleiterin Latein, Daniela Börner, ihm alles Gute für die Zukunft.

Während der NWT-Unterricht (Natur, Wissenschaft, Technik) meist von Geographie- oder Naturwissenschaftslehrern unterrichtet wird, ist Julia Tuschner neben Geographie- auch „waschechte“ NWT-Lehrerin. Mit ihren Fachkenntnissen wird sie fortan eine andere Schule stärken. Martin Klaiber hatte Verständnis und bedauerte zugleich ihren Entschluss, fortan in Heilbronn unterrichten zu wollen, wo Julia Tuschner herkommt.

Umzug nach Portugal

Auch Nadine Lindner verlässt die Schule. Nach elf Jahren in Adelsheim erklärte sie, wer sie kenne, wisse, dass sie immer neue Herausforderungen benötige. Die Lehrerin für Ethik und Informatik wird fortan mit ihrer Familie in Portugal leben und an einer deutschen Schule unterrichten.

Zuletzt wurde eine Kollegin verabschiedet, die viele der jüngeren nie im Schuldienst erlebt hatten: Ute Ehrle geht in den Ruhestand. Am EBG hatte Ute Ehrle seit Mitte der 80er Jahre unterrichtet und die Schule mitgestaltet: Das „Adelsheimer Modell“, die Einrichtung der Streitschlichter oder die Planung des Konfliktmanagements der Schule tragen auch ihre Handschrift. Seit 2012 arbeitete sie als Präventionsbeauftragte für das Regierungspräsidium Karlsruhe; als Referentin für Suchtprävention und Gesundheitsförderung am Kultusministerium kehrte sie 2015 gänzlich dem Schulunterricht den Rücken.

Martin Klaiber überreichte die Urkunde des Landes und dankte für die Dienste, die sie Baden-Württemberg im Allgemeinen und dem Eckenberg-Gymnasium im Besonderen geleistet hat.