Führung durch die Höhle

Adelsheim. Das Landesschulzentrum für Umweltbildung Adelsheim ( LSZU) bietet eigene Höhlenführungen in der Eberstadter Tropfsteinhöhle an. Die Tropfsteinhöhle in Eberstadt ist eine der schönsten Schauhöhlen Europas und damit ein einzigartiges Naturdenkmal im Bauland. Schülergruppen, die im Rahmen einer Forscherwoche am Landesschulzentrum für Umweltbildung zu Gast sind, planen gerne einen Ausflug in die Höhle mit ein. Um künftig das Besucherzentrum zu entlasten und aus eigenem Interesse hat der Mitarbeiter Bernd Landwehr die Höhlenführerausbildung absolviert. Jetzt kann das LSZU relativ unabhängig Führungen selbst anbieten und die große Nachfrage abdecken. Natürlich profitiert auch der Geografie-Unterricht des EBG.

Nach erfolgreich abgelegter Prüfung fand sich das Team des LSZU am Eingang der Höhle ein und erkundete in der folgenden Stunde die 600 Meter lange Schauhöhle der Eberstadter Höhlenwelten, welche 1971 bei Sprengarbeiten im damaligen Steinbruch entdeckt wurde.