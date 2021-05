Freibad Adelsheim soll im Juni aufmachen

Adelsheim. „In der Neufassung der Corona-Verordnung vom 14. Mai wurde ein stufenweises Öffnungskonzept vorgestellt“, erklärte Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Gemeinderatssitzung am Montag in Adelsheim.

Darin werde auch definiert, wann Freibäder wieder öffnen dürfen. „Nämlich dann, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt und dies durch das örtliche Gesundheitsamt bekannt gegeben wird.“

Fest stehe bereits, dass die Kontaktdaten und Anwesenheitszeiten erfasst werden müssen und dass Besucher einen negativen Test vorlegen müssen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Genesene und Geimpfte seien von der Testpflicht befreit. „Unklar ist mir auch noch, wie eine Maskenpflicht im Freibad aussehen soll, wie ein Hygienekonzept für Freibäder aussehen muss, wie viele Personen ins Areal und wie viele gleichzeitig ins Becken dürfen“, fragte sich das Stadtoberhaupt. „Aufgrund dieser Unklarheiten sowie noch letzter Vorbereitungen planen wir mit einer Schwimmbadöffnung – sofern die Zahlen es zulassen – für Anfang Juni.“ Dabei freue man sich über jede helfende Hand. Die Unterstützung durch ehrenamtliche Personen koordiniere der Schwimmbadförderverein Visa. „Ich selbst habe mich bereits auf die Liste der freiwilligen Helfer setzen lassen“, ging das Stadtoberhaupt mit gutem Beispiel voran.

Erfreulich sei auch, dass die Anfänger-Schwimmkurse wieder stattfinden dürfen. dani

