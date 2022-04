Frau vom eigenen Auto überrollt

Rosenberg. Beim Versuch, ihren Opel am Wegrollen zu hindern, wurde eine 26-Jährige am Montagmittag leicht verletzt. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei versucht, den Wagen – der einen technischen Defekt hatte – aus der Garage in Rosenberg zu schieben. Auf der abschüssigen Hofeinfahrt rollte der Pkw unkontrolliert weiter, woraufhin die Besitzerin um das Fahrzeug eilte und versuchte, es durch Drücken gegen das Heck zum Stehen zu bringen. Dieser Versuch misslang, woraufhin ein Bein der Frau von dem Auto überrollt wurde.

Der Opel kollidierte schließlich mit einem Wagen, der in einer benachbarten Hofeinfahrt stand, und kam dort zu stehen. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. An den Pkw entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

