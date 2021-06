Adelsheim. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die für den 14. bis 19. Juni 2021 geplanten Veranstaltungsreise mit dem Berliner Musiker und Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Hüging ausfallen. Deswegen hat die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Karlsruhe gemeinsam mit dem Autor und den betreffenden elf Bibliotheken kurzfristig eine attraktive Online-Alternative entwickelt.

So können entweder die Lesung „ROKI – Ferien mit Schatz-Schlamassel“ oder die Lesung „Die Gängsterpferde“ von Andreas Hüging für vier Wochen auf den Homepages mehrer Bibliotheken, unter anderem der in Adelsheim, abgerufen und erlebt werden.

Keine Teilnahmebegrenzung

Da es bei der Ersatzlösung keine Teilnehmerbegrenzung gibt, können vor Ort nun alle Schulen und Kinder der jeweils angesprochenen Altersstufe an einer Online-Lesung von Andreas Hüging und seiner Co-Autorin Angelika Niestrath teilhaben. Um die Lesungen abzurunden, wird zudem am Freitag, 18. Juni, um 15 Uhr auf der Plattform Webex eine öffentlich zugängliche Online-Fragestunde mit Andreas Hüging und Angelika Niestrath angeboten. Kinder, Lehrkräfte oder interessierte Eltern können hier live und so hautnah, wie es online möglich ist, Fragen an den bekannten Musiker und Autor stellen und sich mit Andreas Hüging und Angelika Niestrath über die zuvor angeschauten Lesungen austauschen.