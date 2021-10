Fränkischer Madrigalchor ist wieder aktiv

Adelsheim. Nach pandemiebedingter Pause haben die Sänger des Fränkischen Madrigalchores mit ihrem Dirigenten Dieter Kaiser mit viel Freude und Begeisterung mit den Proben begonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der letzte Auftritt des Chores war das große Chor- und Orchesterkonzert am 1. Dezember 2019. Mit großem Erfolg wurde „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel in der Marienkirche Adelsheim aufgeführt. Danach begannen die Vorbereitungen zum traditionellen Frühjahrskonzert im Mai 2020 und für das große Chor- und Orchesterkonzert mit Solisten im November 2020, für das Werke großer europäischer Komponisten des 18. Jahrhunderts, unter anderem von Händel, Bach, Pergolesi, Vivaldi und Mozart, geplant waren. Beide Konzerte mussten 2020 und 2021 Corona-bedingt ausfallen und sollen im Frühjahr 2022 nachgeholt werden. Im April 2020 verstarb Vorsitzender Günter Bauer, dem der Fränkische Madrigalchor vieles zu verdanken hat. Im Mai 2020 war zum Beethovenjahr eine mehrtägige Chorreise geplant, die ebenfalls wegen Covid 19 ausfallen musste. Erst im Juni 2021 konnten wieder die ersten Proben stattfinden. Im Atrium des GTO, mit Hygienekonzept und der Beachtung der Abstandsvorschriften, war das Singen für alle Sänger eine besondere Herausforderung. Es war zu spüren, dass dem Chorleiter und den Sängern in den vergangenen Monaten die Musik gefehlt hat. Mit Elan und Enthusiasmus werden die nächsten Konzerte vorbereitet, um das Publikum erfreuen zu können. ad