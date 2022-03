Fränkischer Madrigalchor Adelsheim: Froh über Auftritt vor Publikum

Adelsheim. Unter dem Motto „Dem Frühling entgegen“ hatte der Fränkische Madrigalchor Adelsheim am Sonntag in die evangelische Stadtkirche eingeladen. Schnell war die erlaubte Besucherzahl erreicht, so dass die Solisten und der Chor nach langer Zeit wieder einmal vor gefühlt vollem Hause musizieren konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hausorganist eröffnet

Mit einer zeitgenössischen Komposition eröffnete Werner Künzel als Hausorganist das Konzert, bevor der Leiter des Chores, Dieter Kaiser, das lange vermisste Publikum aufs Herzlichste begrüßte. Es war ihm ein besonderes Anliegen, neben dem Dank an die aktiven Musiker und die evangelische Pfarrgemeinde auch die Erinnerung an Günter Bauer, den ehemaligen langjährigen Vorsitzenden des Madrigalchores, wachzuhalten.

Die Akteure bekamen viel Applaus für ihren Auftritt. © madrigalchor

Der Konzertabend begann deutlich geprägt von geistlicher Musik durch die Beiträge von Regina Rein (Alt) und Regina Krudewig-Bartel (Sopran).

Musik als Klammer

Dieser geistliche Teil fungierte als eine Art Klammer, in deren Zwischenteil weltliche Musik erklang, die von Bernhard Heinzmann (Bass) und Volker Deutsch (Bariton) gestaltet wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es war beeindruckend zu hören und zu sehen, wie souverän alle Musizierenden ihre Beiträge gestalteten: Dieter Kaiser und Georg Fischer begleiteten die Solisten einfühlsam am Klavier; Eva Obrecht sorgte für ein Novum, begleitete sie doch ihre Lieder selbst an der Harfe - sehr zur Freude des Publikums. Mit dem Duett „So wahr die Sonne scheinet“ beendeten Regina Rein und Bernhard Heinzmann den weltlichen Mittelteil, der mehrmals durch das Orgelspiel Werner Künzels ergänzt wurde.

Verordnungsbedingt erklang der Chor zum Ende von der Empore. Mit dem romantischen „Ave verum Corpus“ von A. Guilmant erfüllte wunderbarer Chorklang den Kirchenraum. Die Komposition „Dein, o Herr, ist die Kraft“ (M. Reger) beendete den Konzertabend. Dieter Kaiser hatte diesen Chorsatz an das Ende gestellt, klingt er doch mit der Bitte aus: „Gib Frieden uns nun, o Herr!“

Großes Applaus

Mit einer Weile andächtiger Stille schien das Publikum diesem Wunsch Nachdruck zu verleihen, ehe der lang anhaltende Applaus den Künstlern Dank zollte. ad

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3