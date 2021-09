Adelsheim. Beim Besuch des Schwimmbads in Adelsheim konnten Badegäste jüngst erleben, dass eine kleine Fledermaus über das Schwimmbecken hinweg segelte und sich dann an der Umkleidekabine niederließ – eine große Besonderheit an, gelten Fledermäuse doch als nachtaktiv. Der „Besuch“ fand aber bei strahlendem Sonnenschein statt. Z

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1