„Fit und hochmotiviert“

Osterburken. Die erste Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Osterburken ist bereits am Samstag eingegangen. Sie stammt vom aktuellen Amtsinhaber, Bürgermeister Jürgen Galm. Bisher gingen noch keine weiteren Bewerbungen ein, wie Julian Schneider gegenüber den FN erklärt.

„Ich fühle mich noch fit und bin hochmotiviert“, so Jürgen Galm zu seiner Bewerbung. „Einige Projekte wurden während meiner Amtszeit schon umgesetzt, aber es gibt andere, die noch auf ihre Umsetzung warten“, führt er weiter aus. Als Beispiele nannte er den Bau des Feuerwehrgerätehauses, den Kindergartenneubau sowie die Sanierung oder den möglichen Neubau der Baulandhalle. Außerdem sind neue Baugebiete und der Ausbau der Infrastruktur in der gesamten Kommune Themen, denen sich Jürgen Galm widmen will. In Bezug auf den Klimawandel sei die Stadt ebenfalls gefordert. nb