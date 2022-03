Fischteichanlage eine „gute Sache“

Der Bau einer Fischteichanlage auf den Gemarkungen Ballenberg/Unterwittstadt sowie die Vorstellung des Stadtsanierungskonzeptes für Merchingen standen im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung in Oberwittstadt.

Oberwittstadt. Vor dem Einstieg in die Tagesordnung ging Bürgermeister Killian bei der jüngsten Sitzung des Ravensteiner Gemeinderats auf die Situation in der Ukraine ein. Wie er betonte, stieß der Aufruf in der Stadt, Unterkünfte für Geflüchtete bereitzustellen, auf eine große Resonanz. Man warte noch auf erste Zuweisungen. Dem ukrainischen Volk wünschte er einen baldigen Frieden.

Nach den üblichen Regularien standen zunächst vier Bauanträge auf der Tagesordnung – für die es vom Gremium jeweils grünes Licht gab.

Der Fischereiverein Ballenberg beabsichtigt den Bau einer Fischteichanlage mit Wetterschutzhütte auf den Gemarkung Unterwittstadt und Ballenberg, sagte Bürgermeister Ralf Killian bei der Erläuterung dieses Punktes. Das Projekt sei keine klassische Maßnahme der Kommune, stehe aber mit dieser in einer engen Verbindung, da es auf städtischem Grund entstehen wird.

Die Fischteichanlage soll beim Regenüberlaufbecken zwischen Hasselbach und der Straße nach Ballenberg entstehen. Weiterhin soll dort eine „offene“ Wetterschutzhütte errichtet werden, die auch den vorbeifahrenden Radfahrern zur Unterstellung dienen könnte. Zudem soll im dortigen Bereich im Rahmen der Flurbereinigung zeitnah ein neuer Radweg entstehen.

„Dies alles zusammen ergibt eine schlüssige Maßnahme, die sehr gut in die dortige Landschaft passt, wie das Geländemodell zeigt“, so Killian.

Die Maßnahme wird vom Fischereiverein Ballenberg gebaut, die wasserrechtliche Genehmigung des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis wurde bereits am 31. Januar erteilt.

Nachdem die Stadt das Grundstück kostenlos zur Verfügung stellt, erhält sie als Gegenleistung das durch die Baumaßnahmen entstehende Retentionsraumvolumen in Höhe von rund 1360 Kubikmeter. Das Volumen kann Bauwilligen, deren Bauvorhaben im Überschwemmungsgebiet liegt und einen Retentionsausgleich erforderlich ist, gegen eine Gebühr angerechnet werden.

Arbeiten in Eigenleistung

Die Stadt müsse hierzu laut Bürgermeister später noch eine Satzung über ein Hochwasserschutzregister erlassen. Die Gefahr eines Hochwassers, welches dann die Anlage überfluten könnte, müsse man aber eingehen. Im Zusammenhang mit dem Bau der Fischteichanlage ist auch die Errichtung einer Hochwasserlöschentnahmezufahrt zum Teich geplant, was für die Stadt von Vorteil ist, da sich in unmittelbarer Nähe des neuen Projektes eine größere Firma mit Sägewerk befindet.

Für die Stadt werden Kosten, auch durch die Erstellung der Löschwasserentnahmestelle, in Höhe von rund 34 000 Euro entstehen, die aber wieder durch den Verkauf des Erdaushubes generiert werden kann.

Gemeinderat Karlheinz Schaller vom Fischereiverein Ballenberg sagte, dass der Bau für den Verein eine große Aufgabe bedeute. Mehr als zwei Jahre habe man geplant. Für die Realisierung erhalte der Verein keinerlei Zuschüsse, die Arbeiten sollen durch Eigenleistungen der Mitglieder ausgeführt werden. Der Bau sei eine Aufwertung und ein ordentlicher Zugewinn für die gesamte Stadt.

Auch Ballenbergs Ortsvorsteher Clemens Walz und Gemeinderat Peter Maurer befürworteten die Maßnahme und fanden, dass der Neubau der Fischteichanlage „eine gute Sache“ sei. Eine Beschlussfassung zu diesem Punkt war nicht erforderlich.