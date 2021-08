Festgottesdienst in drei Etappen

Großeicholzheim/Rittersbach. Die Konfirmation der Evangelischen Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach fand auch in diesem Jahr unter freiem Himmel am Hohen Kreuz statt. Um die Abstandsregeln bei insgesamt vierzehn Konfirmanden einzuhalten, wurden im Vorfeld drei Gruppen gebildet, die verteilt auf drei Sonntage eingesegnet wurden. Die festlichen Gottesdienste unter der Leitung von Pfarrer Ingolf Stromberger und musikalisch begleitet von Carmen und Dirk Ernst bildeten den Abschluss eines herausfordernden Konfi-Jahres, bei dem es immer wieder galt, das Programm den jeweiligen Corona-Regeln anzupassen.

Zu Beginn noch vor Ort, zwischendurch dann per Online-Sitzung und am Ende wieder in Präsenz mussten sich die Konfirmanden und das Mitarbeiter-Team immer wieder auf neue Unterrichtsformen und Termine einstellen. Aber dies gelang gut. Alle Jugendlichen blieben engagiert dabei und waren froh, nun noch vor den Sommerferien ihre Konfirmation feiern zu können. Mit der Konfirmation haben die Jugendlichen nun das kirchliche Erwachsenenalter erreicht und können nun Aufgaben in der Gemeinde oder ein Patenamt übernehmen. Dazu wurden sie auch im Grußwort des Ältestenkreises, das jeweils ein anderes Mitglied aus dem Leitungsgremium sprach, eingeladen. L.M.