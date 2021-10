Feier zum 175-jährigen Bestehen findet 2022 statt

Sennfeld. Es war ein besonderer Moment, das Dokument zu betrachten, das auf dem Tisch lag: die „Gründungsakte des Gesangvereins Eintracht Sennfeld 1875“! Vergilbte Seiten, beginnend mit den Statuten des Gesangvereins, gefolgt von denen des Männergesangvereins von 1878. Beim vorsichtigen Durchblättern bis zum Ende der Mappe tauchten zwei, mit der Maschine geschriebene Seiten auf, die anlässlich des Jubiläums 125. Jahre Männergesangverein „Eintracht“ Sennfeld im Jahr 1971 erstellt wurden.

Daten stimmen nicht

Hier löst sich auch das Rätsel, das aufmerksamen Lesern aufgefallen sein mag, nämlich die nicht stimmigen Daten zur Gründung des Vereins. Der damalige Ratsschreiber Wilhelm Wetterauer fand im Jahr 1969 ein interessantes Dokument. Dieses bezeugte, dass bereits 1846 Singstunden eines Sängervereins stattgefunden haben. Dem daraufhin gestellten Antrag beim Badischen- und Deutschen Sängerbund wurde stattgegeben und fortan wurde die Vereinsgründung mit 1846 datiert.

Im Sennfelder Heimatbuch 2010 wird die Geschichte des Chors ausführlich und detailliert festgehalten: 17 Vorstände und 16 Dirigenten gab es in der der Zeit seit 1846. Man fing früh an, die Gemeinschaft mit anderen Chören zu pflegen und dem Bedürfnis, sich mit Gleichgesinnten zusammenzufinden, wurde mit der Gründung eines ersten Sängerbundes, des Bauländer – Taubergründer – Sängerbundes, Rechnung getragen. Die Teilnahme an Sängerfesten, Altennachmittagen, Gruppensingen und Jubiläumsfeierlichkeiten anderer Vereine war selbstverständlich. Schon früh wurde die Vereinskasse mit Sommerfesten aufgestockt, um die Mitgliedsbeiträge moderat zu halten.

Krise bahnte sich an

Zum 125-jährigen Bestehen bahnte sich eine ernstzunehmende Krise an. Der Vorschlag des damaligen Chorleiters Edwin Faude, aus dem reinen Männergesangverein einen gemischten Chor zu machen, wurde abgelehnt. Offensichtlich ein Mann mit Prinzipien, beendete dieser danach seine Tätigkeit. Zur Rettung der Feierlichkeiten wurde ein Festchor gebildet, bestehend aus dem Männergesangverein und dem evangelischen Kirchenchor, aber auch Sängerinnen, die in keinem der beiden Chöre aktiv waren.

Ohne es zu wissen, war dies der erste Schritt zum heute bestehenden Chor. Erst 1976 wurde aus dem Männergesangverein ein gemischter Chor mit dem Namen Gesangverein „Eintracht“ 1846 Sennfeld. Unter dem Chorleiter Helmut Wolf begann eine rührige Zeit für den Chor. Rundfunkaufnahmen für den Süddeutschen Rundfunk, Kurkonzerte in Bad Kissingen und Kreischorsingen machten den Chor über die Ortsgrenzen hinaus bekannt.

Immer war der Gesangverein auch mit dem evangelischen Kirchenchor verbunden, der im Jubeljahr 2021 seinen 75. Geburtstag hätte. Viele Sänger waren in beiden Chören aktiv. Der 1946 vom damaligen Pfarrer Adler gegründete Kirchenchor hatte die Aufgabe, Gottesdienste und kirchlichen Feiertage zu verschönern. Bis zu 60 Mitglieder zählte dieser Chor zeitweise. Wie der Gesangverein erlebte auch dieser Chor seine Höhen und Tiefen.

Der gesellschaftliche Wandel, der dazu führte, dass die Zahl der aktiven Sänger in beiden Chören stark zurückging, führte 2002 zum Zusammenschluss. Dem gingen viele Verhandlungen der beiden Vorstände voraus. Die Bemühungen waren von Erfolg gekrönt, die „Chorvereinigung 1846 Sennfeld“ mit der Vorsitzenden Elisabeth Lademann und dem stellvertretenden Vorsitzenden Erwin Berger, wurde ins Leben gerufen. Ungeachtet der Probleme, wie dem Verbinden unterschiedlichen Liedgutes und der Organisation der Termine, begann man mit der ureigenen Aufgabe, dem Begleiten aller wichtigen Ereignisse im Jahreszyklus. An dieser Aufgabe hat sich nichts geändert.

Bereits 2019 machte sich der Vorstand Gedanken, wie das Jubiläum gefeiert werden sollte. Man stellte sich vier Events vor, einen Festakt, ein kirchliches Konzert, einen Abend mit den Vereinen und den Dorfbewohnern und ein weltliches Konzert. Die Corona-Pandemie kam dazwischen. In Zeiten, in denen die Priorität sein muss, die Menschen möglichst gesund zu halten,funktioniert es nicht, ein Jubiläum in diesem Rahmen zu planen.

Wie viele andere Vereine hat die Chorvereinigung die Festlichkeiten zu ihrem Jubiläum auf 2022 und in kleinerem Rahmen verschoben. Die Priorität für 2021 muss sein, die Singfähigkeit des Chores wiederzuerlangen. Mit dem Probenbeginn nach den Sommerferien kommt auf den aktuellen Chorleiter Michael Friedrich eine große Aufgabe zu. Und dies mit dem Wissen, dass der Chor zu wenige Sänger hat.

Die lange Pause hat dazu geführt, dass der eine oder andere sich überlegt hat, nicht mehr zu aktiv sein. Das Problem, zu wenige aktive Sänger zu haben, wurde nicht gelöst. Wie in vielen Chören fehlt es auch in Sennfeld Nachwuchs. Obwohl die vorhandenen Aktiven ihrer Aufgabe mit Leidenschaft nachkommen, ist die Altersstruktur des Chors bedenklich. Daran muss gearbeitet werden. Eine große Aufgabe, die dem Vorstand bevorsteht. Aber sie ist motiviert, denn wenn man den 175. Geburtstag des Vereins gefeiert hat, wäre es doch schön, auch den 200. Geburtstag feiern zu können.