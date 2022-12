Feier war der Höhepunkt

Leibenstadt. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause begrüßte Ortsvorsteher Dieter Stahl den Ortschaftsrat und die Bürger wieder zur Jahresabschlusssitzung. Bei „kleiner“ Tagesordnung stand der Rückblick im Mittelpunkt. Zunächst informierte Stahl die Öffentlichkeit über die positive Entscheidung des Gemeinderates über den Antrag des Sportvereins Leibenstadt auf Förderung der Modernisierung der Flutlichtanlage.

Die Bürger bat er um Verständnis für die „sparsame“ Weihnachtsbeleuchtung im Ort, die im Rahmen des Energiesparkonzeptes für alle Stadtteile gleich festgelegt wurde.

Zur ehrenamtlichen Unterstützung des Bauhofes beim Winterdienst und der Reinigung öffentlicher Flächen und Gehwege erhält der Ortsteil ein mobiles Gerät mit Besen und Schieber. Anschließend lehnte der Ortschaftsrat eine Anfrage auf Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage wegen deutlicher Überschreitung der durch den Gemeinderat vorgegebenen Bodenwerte ab.

Zu Beginn seines Rückblickes verwies Ortsvorsteher Stahl zunächst auf die besonderen Rahmenbedingungen. „Wir alle hatten gehofft, dass es nach den Corona-Jahren irgendwie besser wird. Doch mit dem Ukraine-Krieg liegt nun ein noch größeres Krisenpaket vor uns, das uns weiter vor außergewöhnliche Herausforderungen stellen wird.“

Zusammenhalt große Hilfe

Trotzdem war er der Meinung, dass der Zusammenhalt im Ort eine große Hilfe dabei war, dass man gelernt habe, damit umzugehen und wieder ein erträgliches Maß an Alltagsleben zu finden. Bei seinem Streifzug durch die letzten Monate mit einer Bildschirmpräsentation erkannten sich viele Mitbürger bei den zahlreichen Arbeitseinsätzen wieder.

Zentrales Thema der letzten Jahre war die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen. So konnte mit den umfassenden Erdarbeiten und der begleitenden Renaturierung des „Hergstbaches“ die Retentionsfläche „Schneiderswiese“ nahezu in Eigenleistung der Bürger umgesetzt werden. Ebenfalls ehrenamtlich wurden zum Schutz der zentralen Ortslage mobile Hochwasserschutzwände angefertigt, die einen geregelten Wasserablauf im Bereich der alten Schule und des Dorfgemeinschaftshauses sicher stellen sollen.

Die Neuerschließung des alten Friedhofsfeldes wurde mit der Wegepflasterung, der Pflanzung von Solitärbaumen und der Aufstellung von Sitz- beziehungsweise Ruhebänken abgeschlossen werden. Sämtliche Arbeiten wurden auch bei diesem „Bürgerprojekt“ ehrenamtlich ausgeführt.

Hauptsächlich durch den städtischen Bauhof wurden umfangreiche Pflegearbeiten an den Feldhecken und am Baumbestand entlang öffentlicher Wege und Gewässer durchgeführt. Die langandauernde Wässerung der öffentlichen Pflanzflächen über die heißen Sommermonate wurden von Bürgern übernommen.

Die Hauptarbeit des Ortschaftsrates lag in der Entwicklung von neuen Bauflächen. In vielen Gesprächen und Beratungen gelang es mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Lange Morgen“ den örtlichen Bedarf an geeigneten Wohnbauflächen auf planungsrechtlicher Grundlage zu sichern.

Der gesellschaftliche Höhepunkt war sicherlich das nachgeholte Bürgerfest zur „goldenen Hochzeit“ zwischen Adelsheim und Leibenstadt. Um die mit einem Strohballenehepaar geschmückte Naturbühne und den Scheunen im „Grabenweg“ entwickelte sich eine Feststimmung, die das gemeinsame Miteinander zum Ausdruck brachte. Am Ende gab es nur lobende Worte für diesen gelungenen Festtag.

Engagement gelobt

Zum Schluss zog Ortsvorsteher Stahl eine zufriedenstellende Bilanz und lobte die Bereitschaft zur gemeinsamen Arbeit für Leibenstadt. Nur dadurch sei es möglich, auch in schwierigen Zeiten voranzukommen. Er bedankte sich für all die Dinge, die nicht unbedingt mit Geld zu bezahlen sind, und allen, die sich für Leibenstadt engagiert haben.

Bürgermeister Wolfram Bernhard dankte in seinem Grußwort den Leibenstadtern für ihre Mithilfe und ihr Zupacken bei fast allen Baustellen im Ort und wünschte sich, dass dieses Verhalten alle Krisen übersteht.

Zusammen mit Ortsvorsteher Stahl überreichte er den „Fleißigsten“ Hubert Friedlein, Helmut Stahl und Herbert Zgaga ein anerkennendes Präsent.