Es bleibt beim „Nein“ der Stadträte

Adelsheim. Weil es eine Beschwerde bei der Kommunalaufsicht gegen den Gemeinderatsbeschluss zu den Lärmschutzwänden (LSW) an der Bahn in Adelsheim gab, musste die Beratung und Abstimmung darüber wiederholt werden. Konkret geht es um die Bereiche Untere Austraße (LSW 2), Panoramaweg (LSW3) und Wemmershöfer Straße (LSW 4).

AdUnit urban-intext1

Bemängelt wurde, dass jeweils befangene Stadträte zwar nicht am Beschluss für den betreffenden Abschnitt teilnahmen, aber an der allgemeinen Diskussion. Alle fünf Befangenen hätten komplett ausgeschlossen werden müssen. So geschah es bei der nun wiederholten Beratung und Abstimmung.

Am Ergebnis änderte das wenig: Die Wände wurden in allen drei Abschnitten mit acht Nein-Stimmen abgelehnt. Im Fall der Unteren Austraße sprach sich ein Stadtrat für die Wand aus, zwei enthielten sich. Bei der ersten Abstimmung im Februar hatte es noch zwei Ja-Stimmen gegeben.

Für die Wand im Panoramaweg war wie schon im Februar kein Stadtrat, drei enthielten sich. Bei der Wemmershöfer Straße war ebenfalls wieder keiner für die Mauer, drei Stadträte enthielten sich.

AdUnit urban-intext2

„Wir befinden uns in einem Dilemma“, erklärte Stadträtin Heide Lochmann (SPD) zum Thema. Es gebe nach ihrer Einschätzung bei den Befürwortern etwa gleichviele Befürworter wie Gegner der Wände.

Der Stadtrat habe zu entscheiden, was schwerer wiege: die Gesundheitsbeeinträchtigung durch den Lärm oder die Beeinträchtigung des Stadtbilds und der Anwesen durch eine zwei bis drei Meter hohe Mauer. Sie werde die jetzt zur Diskussion stehenden Wände ablehnen. Die Fraktion werde aber den Antrag einbringen, 75 Zentimeter hohe Wände zu errichten. Zwar habe die Bahn gesagt, diese seien nicht effektiv, doch es gebe auch andere Stimmen. „Drei Meter oder gar nichts“ habe die Bahn erklärt, bedauerte auch Stadtrat Harald Steinbach (Bürgerliste). Dort, wo die Gleise auf einem hohen Damm verlaufen und die Häuser niedriger liegen wie im „Krückerle“ könnten auch 75 Zentimeter schon etwas bringen, so Steinbach. „Schade, dass die Bahn nicht mit sich reden ließ“, bedauerte er. Dem stimmte auch Bürgermeister Bernhardt zu. Auch modifizierte Pläne und andere Überlegungen seien zurückgewiesen worden. sab

AdUnit urban-intext3