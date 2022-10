Erzieher stärker qualifizieren

Adelsheim. Viele Kindertagesstätten haben den Mehrwert des Gärtnerns mit Kindern für sich entdeckt und sind dabei, einen Schulgarten zu etablieren. In Tauberbischofsheim haben sich einige Kitas auf den Weg gemacht und ein Gartenprojekt ins Leben gerufen. So sind in diesem Jahr einige Kindertagesstätten in der Region entstanden, die sich selbst versorgen.

Um die Erzieher stärker zu qualifizieren, hat sich das Landesschulzentrum für Umweltbildung bereit erklärt, im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit eintägige Fortbildungsangebote zu organisieren, um somit die Kitas zu unterstützen. Bereits im vergangenen Schuljahr fanden sich interessierte Erzieher zu einer Auftaktveranstaltung am LSZU ein. Der Bedarf nach Fortbildungsangeboten ist groß, daher möchte das Team des LSZU auch weiterhin unterstützend mitwirken.

Christian Puschner erklärte im Schulgarten die Möglichkeiten der Pflanzenvermehrung über Samen und Stecklinge. Darüber hinaus gab er einige praktische Hinweise bei der Umsetzung mit Kindern.

Höhepunkte des Gartenjahres sind neben der Aussaat natürlich auch die Ernte und Verarbeitung von Obst und Gemüse in der Küche oder auch direkt im Schulgarten. Das Kochen einer Gemüsesuppe auf offenem Feuer macht nicht nur Kindern Spaß. Die Teilnehmer probierten sich beim Feuerentfachen aus – hier kamen unter anderem Feuerstein und Zunderstahl zum Einsatz. Schnell war auch das Dreibein für den Kessel über der Feuerschale aufgestellt.

Für einen funktionierenden Schulgarten ist eine Kompostanlage äußerst wichtig. LSZU-Mitarbeiterin Svenja Rappold informierte die Teilnehmer über die Grundlagen des Kompostierens und entführte sie in die faszinierende Welt der Komposttiere, die hier den organischen Abfall abbauen. Natürlich blieb genügend Zeit für den gemeinsamen Austausch.