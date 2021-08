Ermittlungen dauern noch an

Bofsheim. Im Zusammenhang mit dem schweren Unfall am Freitagnachmittag (die FN berichteten) dauern die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mosbach bezüglich des genauen Standortes des Volvos bei dem Unfallgeschehen noch an. Das teilte die Polizei mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 59-jährige Lenker eines Seat Ibiza gegen 15.51 Uhr die L 582 von Eberstadt kommend in Richtung Bofsheim. Im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve versuchte der Seat-Fahrer, einen Lkw zu überholen.

Der Fahrer eines entgegenkommenden VW-Tiguan konnte noch in den Grünstreifen ausweichen. Einer dem Tiguan nachfolgenden 69-jährige Polofahrerin gelang das nicht mehr und es kam zu einer frontalen Kollision. Durch den Aufprall drehte sich der Seat und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Volvo einer 46-Jährigen, die wie der Seat in Richtung Bofsheim gefahren war.

Der Unfallverursacher und beide Insassinnen des Polo wurden so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden mussten. Auch die Fahrerin des Volvos wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Tiguan entstand lediglich Sachschaden, am Seat, am Polo und am Volvo entstand Totalschaden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgrund des Alters der beteiligten Fahrzeuge wird der Gesamtschaden mit lediglich 15 000 Euro beziffert.