„Erlebnislesen“ mit großer Resonanz

Adelsheim. Bei der erstmals im Land Baden-Württemberg stattfindenden „Nacht der Bibliotheken“ wurde in Adelsheim, unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Wolfram Bernhardt und der Büchereileiterin Karin Rauch, den zahlreichen Besuchern jeden Alters, ein unterhaltsames Programm angeboten.

Apero im Foyer

Schon im Foyer des Alten Rathauses konnten sich die Besucher mit einem Gläschen Sekt oder anderen Getränken auf den Abend einstimmen, dabei einen Rundgang durch die Bücherei machen und sich über das umfangreiche Angebot informieren. Beim Betreten der Stadtbücherei wurde man von einer gemütlichen Atmosphäre empfangen. Um 19.30 Uhr begann dann die Lesung für die Kinder aus dem Buch „Das fantastische fliegende Fundbüro“ von Andreas Hüging und Angelika Niestrath. Von Katharina Engel ausdrucksstark gelesen, vergnügte es nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern hatten großen Spaß an diesen Texten. WCL Würth-Logistik unterstützte die Veranstaltung mit einer Sachspende. Rege genutzt wurde auch das Angebot zum Malen und Origami-Basteln.

Des Weiteren begeisterte der Vortrag „Die Freiherren von Adelsheim und Herren zu Wachbach“ von Heimatforscher und Buchautor Albert Rückert alle geschichtlich Interessierten, im bis auf den letzten Platz gefüllten Trauzimmer des Alten Rathauses.

Für eine große Überraschung sorgte dabei das plötzliche Auftauchen von Baron Louis Ferdinand von Adelsheim von Ernest, der unmittelbar von Bern (Schweiz) kommend, den Beginn des Vortrages gerade noch erreichte. Detailliert beschrieb Rückert die Bedeutung des Adelsheimer Freiherrengeschlechtes im „Fränkischen Reichsritterkreis“.

Begeisterter Applaus

Mit dem Bau eines Renaissance-Schlosses wurde Wachbach bei Bad Mergentheim zum zweiten Stammsitz der Adelsheimer Freiherren. So genossen sie in der Tauberregion hohes gesellschaftliches Ansehen und waren oft zu Gast im Weikersheimer Schloss. Der Vortrag endete in einem begeisterten Applaus.

So ist diese erstmalige „Nacht der Bibliotheken“ in der Stadtbücherei mit ihrer Resonanz und dem guten Besuch als Erfolg zu verbuchen. Dank der positiven Rückmeldungen ist die Stadtbücherei Adelsheim bei der nächsten „Nacht der Bibliotheken“ bestimmt wieder mit dabei.