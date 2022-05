AZO in Osterburken - Teilnahme an Anuga FoodTec in Köln / Lösungen rund um Lebensmittelproduktion vorgestellt Erfolgreicher Start ins Messejahr

Der AZO-Stand an der Anuga FoodTec Messe in Köln erfreute sich vom 27. bis 29. April großer Beliebtheit. Das Osterburkener Unternehmen startete demnach erfolgreich ins Messejahr 2022. © AZO