Entscheidende Schlacht wird hier geschlagen

Leserbrief zum Öffentlichen Nahverkehr und 9-Euro-Ticket

Bahnabenteuer Buchen. Für eine berufliche Fortbildung fahre ich derzeit häufig von Buchen nach Karlsruhe (KA). Ganz im Zeitgeist: klimafreundlich, günstig und entspannt mit der Bahn. Soweit die Theorie. Als erfahrener Bahnfahrer ist man nicht mehr leicht zu überraschen. Verspätungen stehen auf der Tagesordnung. Das nimmt man hin. Ist eben so in Deutschland. Wer aber das Pech hat, abseits der Hauptstrecke der S-Bahn Rhein-Neckar zu wohnen, der erfährt strukturelle Benachteiligung.

Buchen ist stündlich mit der Regionalbahn (RB) der Westfrankenbahn nach Seckach und Miltenberg angeschlossen. Wenn ich aber um 8 Uhr in Karlsruhe sein will, muss ich in Seckach um 5.16 Uhr in die S-Bahn Richtung Heidelberg (HD) steigen. So früh bringt mich die RB nicht nach Seckach. Ich nehme das Auto bis Seckach. Nun musste ich am 30. Mai ausnahmsweise erst um 9 Uhr in KA sein: Die Gelegenheit für einen Test der RB um 5.37 Uhr ab Buchen. Das Bahnabenteuer beginnt und tatsächlich komme ich pünktlich in KA an. Ich freue mich. Die Rückfahrt um 15 Uhr holt mich zurück auf den Boden: S3 von KA nach HD entfällt. S2 von HD nach Seckach startet mit zehn Minuten Verspätung, die sie bis Seckach auf 17 Minuten ausbaut. Die RB nach Buchen um 18.20 Uhr entfällt. Der versprochene Ersatzbus ist pünktlich abgefahren. Ich komme jedoch erst um 18.30 Uhr in Seckach an. Kein Problem, um 19.20 Uhr soll schon die nächste RB fahren. Um 19.43 Uhr erreichen wir Buchen.

Von Haustür zu Haustür war ich exakt fünf Stunden unterwegs. Am Morgen hatte ich für die gleiche Strecke noch circa drei Stunden gebraucht. Vor einem halben Jahr habe ich bei einer Kundgebung des Bündnis Klimaschutz NOK gesprochen und Buhrufe quittiert für die Feststellung, dass wir im ländlichen Raum noch sehr lange auf das Auto angewiesen sein werden. Leider sehe ich mich im Selbstversuch bestätigt. Konkret wünsche ich mir für Buchen ergänzend zum bestehenden Angebot eine stündlich verkehrende S-Bahn-Direktverbindung nach HD/MA.

Ach, wie lange hätte man das von 2,5 Milliarden Euro finanzieren können. Stattdessen fahren wir für 9 Euro nach Sylt. Von Bundesverkehrsminister Wissing wünsche ich mir deshalb allgemein die Schaffung attraktiver Angebote, anstatt potenzielle Kunden mittels Gießkannenförderung auf gar nicht vorhandene Angebote zu locken. Denn die entscheidende Schlacht der Verkehrswende wird hier geschlagen: auf den Abstellgleisen des ländlichen Raums.