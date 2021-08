Entscheidend zur Entwicklung der Stadt beigetragen

Adelsheim. Peter Hütt, Bürgermeister in Adelsheim von 1983 bis 1999, ist am 1. August im Alter von 74 Jahren gestorben. Geboren wurde Hütt in Marbach. Er lebte bis zuletzt in Sennfeld.

Amtsinhaber abgelöst

Mit absoluter Mehrheit gewählt, zog der damals 36-jährige parteilose Stadtamtmann und Leiter des Liegenschaftsamtes Ditzingen im Mai 1983 ins Rathaus ein und löste damit Amtsinhaber Günter Bauer ab.

Im Jahr 1991 wurde Peter Hütt mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. „Mit Leib und Seele“, so Hütt damals im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten, habe er sich dem Bürgermeisteramt verschrieben. Eine Auseinandersetzung scheute er nicht, galt aber zugleich als umgänglich. Vereinsverantwortliche lobten die gute Kooperation mit ihm. Großen Wert legte Hütt auf Einstimmigkeit und gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. Auch für seine Mitarbeiter im Rathaus hatte er stets ein offenes Ohr. Öffentliche Auftritte oder gar Ehrungen waren dagegen weniger seine Sache.

Nach zwei Wahlperioden wollten die Adelsheimer dann wieder eine Veränderung und Hütt unterlag seinem Gegenkandidaten Walter Muth.

Unermüdlicher Einsatz

„Die Amtszeit von Peter Hütt war geprägt von seinem unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Stadt Adelsheim“, würdigt Bürgermeister Wolfram Bernhardt seinen Amtsvorgänger im Nachruf der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und des Ortschaftsrats Leibenstadt.

Während seiner Tätigkeit als Bürgermeister habe Peter Hütt ganz entscheidend zur Entwicklung der Gesamtstadt beigetragen. Zahlreiche Baumaßnahmen in Adelsheim, so Wolfram Bernhardt, tragen seine Handschrift. Dazu zähle die Erschließung von Baugebieten, die Stadtsanierung in Adelsheim, die Generalsanierung der Martin-von-Adelsheim-Schule, der Neubau des städtischen Bauhofs, die Dorfentwicklung in Leibenstadt und der Rathausneubau Adelsheim sowie die Sanierung des historischen Rathauses. Sie wurde unter Hütt auf den Weg gebracht.

„Diese Aufzählung der besonderen Verdienste könnte noch beliebig fortgesetzt werden und steht stellvertretend für Hütts herausragendes Wirken“, so Bernhardt. sab