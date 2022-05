Endlich wieder Musik am EBG

Adelsheim. In der kleinen Aula des Eckenberg-Gymnasiums erklang dieser Tage endlich wieder Bläsermusik: Die Freude war bei allen Beteiligten groß, dass nach gut zweijähriger Zwangspause das traditionelle Bläserklassenkonzert endlich wieder in gewohntem Rahmen stattfinden konnte.

Musiklehrerin Lilli Weitzel begrüßte das Publikum und machte deutlich, unter welch herausfordernden Umständen die Bläserklasse 6 während des langen Lockdowns im vergangenen Jahr die ersten Töne auf dem neuen Instrument erlernen musste – und wie stolz alle sein dürfen, jetzt ein so tolles Konzertprogramm spielen zu können.

Klangvoll eröffnet wurde der musikalische Abend dann durch die Bläserklasse 5 unter der Leitung von Musiklehrerin Conni Kohlmann. Souverän trug die Klasse gemeinsam die Stücke „Gorilla im Nebel“ und den bekannten Kanon „Bruder Jakob“ vor. Die Freude am gemeinsamen Musizieren war groß und übertrug sich auf das begeisterte Publikum, das so zahlreich erschienen war, dass sogar noch Stühle nachgestellt werden mussten. Musikalisch unterstützt wurden die Fünft- und später auch Sechstklässler bei ihren Ensemblestücken von Musiklehrer Jonas Mader, der am Drumset für den passenden Groove sorgte.

Große stilistische Vielfalt

Professionell führten dann Lea Vakci, Lisa Vogt und Ijov Boschmann (alle Klasse 5) durchs abwechslungsreich gestaltete Programm: solistisch beziehungsweise in kleinen Gruppen präsentierten die Schüler aus den Klassen 5 und 6 kurze Stücke, die sie allesamt ausdrucksstark und virtuos vortrugen.

Dabei zeigten sie eine große stilistische Vielfalt, die sich von unbekannteren Stücken wie „Brasilia“, „Mir geht’s gut“ oder „Die Blues Band“, altbekannten Klassikern wie „Old MacDonald“ oder „Zum Geburtstag“ über klassische Stücke wie ein „Sanctus“ von Schubert und Griegs „In der Halle des Bergkönigs“ bis hin zum „Deutschlandlied“ erstreckte. Ein weiterer Höhepunkt für Augen und Ohren war das am Schluss von zwei Euphonien und einer Tuba vorgetragene „Freude schöner Götterfunken“.

Die Schüler wurden dabei von Klavierlehrer Istvan Koppanyi beziehungsweise Lilli Weitzel stilsicher auf dem frisch renovierten und erst am Tag zuvor feierlich eingeweihten Steinway-Flügel begleitet.

Zwischendurch präsentierten die Klassen 5 und 6 immer wieder Stücke als ganzes Klassenorchester. So erklangen unter vollem Körpereinsatz der „Power Rock“, „Michael Row your Boat Ashore“ (extra für die aktuelle Bläserklasse 6 arrangiert von Instrumentallehrer Gerhard Schäfer) oder auch das bekannte „Kumbaya“.

Am Ende des Programms gab es tosenden Applaus für alle Beteiligten.