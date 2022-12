Elisa Graser gewinnt

Osterburken. Der Vorlesewettbewerb hat bereits eine lange Tradition. Koordinatorin Isabell Scholl hatte den Wettbewerb im Voraus organisiert und sorgte in der Aula für einen reibungslosen Ablauf. Jedes Jahr wird er vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgelobt und an der Realschule Osterburken für Schüler der Klasse 6 ausgetragen.

Dabei werden zunächst in jeder der beteiligten Klassen zwei Klassensieger ermittelt. In der Klasse 6a waren dies Pauline Adam und Elisa Graser, in der 6b Lewin Pfohe und Florian Fischer. Die Klasse 6c wurde durch Letizia Schneeweiss und Charlotte Herrmann vertreten. Die Klassensieger traten anschließend im Schulentscheid in der Aula an und stellten ihre Vorlesekünste sowohl mit einem selbst ausgewählten Text sowie einem Fremdtext unter Beweis.

Der diesjährige Schulsieger wurde nach eingehender Beratung der Jury-Mitglieder Elisa Graser aus der Klasse 6a. Sie wird 2023 im Kreisentscheid gegen Schulsieger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis antreten. Alle Teilnehmer wurden mit einer Urkunde belohnt. Die beste Leserin Elisa Graser erhielt zudem einen Buchpreis.