Eine gute „Seele“ in der Filiale in Adelsheim

Adelsheim/Merchingen. Als „eine wunderbare und sehr beliebte Mitarbeiterin in der Metzgereifiliale Adelsheim“ bezeichneten Silvia und Peter Maurer ihre Fleischereifachverkäuferin Annemarie Schmidt-Knotz, die nach 27 Arbeitsjahren bei der Metzgerei Maurer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Silvia Maurer lobte das gute Miteinander mit den 16 Kolleginnen im Verkauf. Sie war mit die gute „Seele“ in der Filiale Adelsheim und bei den Kunden beliebt. In all den langen Jahren fuhr sie stets morgens sehr früh von Merchingen nach Adelsheim, wo sie am 18. September 1995 ihren ersten Arbeitstag hatte. Schmidt-Knotz war nicht nur für den täglichen Verkauf der Fleisch- und Wurstwaren mit zuständig, sondern unter anderem auch für die Salate. Für ihre Treue zur Metzgerei überreichte Peter Maurer ihr neben Blumen und Präsenten die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar zum 25-Jahr- Betriebsjubiläum sowie die Treuemedaille in Silber.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicole Seibold bedankte sich im Namen des gesamten Verkaufsteams bei ihrer geschätzten und beliebten Kollegin für die stets gute Zusammenarbeit. F

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2