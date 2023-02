Eine besondere Schulwoche für die Mädchen

Adelsheim. Nach langer Corona-Pause fand am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim wieder die „Mint“-Woche für Mädchen statt.

„Mint“ steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Eine Woche lang beschäftigten sich 15 Mädchen aus den Schulen des Neckar-Odenwald-Kreises mit dem Thema „Ernährung und Technik“. Unter der Leitung von Petra Kallis und Carolin Stich, Lehrerinnen am EBG, erlebten die Teilnehmerinnen aus den Klassen 8 bis 10 intensive Tage mit vielen neuen Erfahrungen in den Bereichen Chemie, Verfahrenstechnik und Biologie sowie Wirtschaft und Handwerk.

Die Woche fand, wie immer, am Landesschulzentrum für Umweltbildung (LSZU) statt, das nicht nur die Unterkunft, gutes Essen und die Labore zur Verfügung stellte, sondern auch die Erfahrung, Feuer mit Feuersteinen zu entfachen und direkt über offenem Feuer zu kochen.

Die Mädchen erlebten in dieser Woche den Bauernhof der Familie Röcker, Industrieanlagen-Fertigung für die Lebensmittelindustrie bei der Firma AZO und backten ihr eigenes Brot in der Bio-Backstube „Fritze Beck“.

Zudem setzten sie sich selbstständig über Themen wie Zusatzstoffe in den Lebensmitteln, Herkunft unserer Lebensmittel und deren Nachhaltigkeit sowie verschiedene Ernährungsformen auseinander.

Das Landratsamt in Person von Annette Vogel-Hrustic (Gleichstellungsbeauftragte) unterstützte die Woche mit Material und einer gesunden Mittagspause. Prof. Ruth Heine und Prof. Marte Kaufholz brachten, wie erwartet, kreativ und spannend, chemische und technische Aspekte der Ernährung auf den Punkt. So wurden in den Laboren der DHBW nicht nur die Geheimnisse der Molekularküche gelüftet, sondern auch festgestellt, dass wir sogar mit den Ohren schmecken. Das absolute Highlight war natürlich die Herstellung von Schokoeis mit Stickstoff.

Im nächsten Jahr ist die „Mint“-Woche unter dem Motto „Das Klima retten mit Technik?!“ geplant.